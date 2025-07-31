Экономика Украины вырастет на 3,5% в 2025: чего ждать в 2026 — Raiffeisen Bank — Finance.ua
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Экономика Украины вырастет на 3,5% в 2025: чего ждать в 2026 — Raiffeisen Bank

Казна и Политика
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Экономика Украины вырастет на 3,5% в 2025: чего ждать в 2026 — Raiffeisen Bank
Экономика Украины вырастет на 3,5% в 2025: чего ждать в 2026 — Raiffeisen Bank
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает, что рост ВВП Украины в 2025 году составит 3,5%.
Прогнозируется на 2026 год — 4,5%.
Об этом говорится в отчете RBI за первое полугодие этого года.
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Украина

«Война продолжает давить на экономику и задерживать восстановление. Хотя шансы на прекращение огня в ближайшее время небольшие, продолжающиеся и усиленные обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры создают серьезные вызовы для Украины. Кроме того, центральный банк, вероятно, будет оставаться осторожным из-за постоянного инфляционного давления. Тем не менее, мы ожидаем роста экономики в 2025 году при условии, что страна будет продолжать получать достаточную поддержку от своих союзников», — пишут там.
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рф

Raiffeisen Bank также высказались об экономике рф. В банке прогнозируют, что рост ВВП составил 0,9% в 2025 году и 0,9% в 2026 году.
«Благодаря комплексным фискальным мерам российская экономика в последние годы демонстрировала устойчивость, несмотря на санкции и торговые барьеры. В 2025 году экономика начинает проявлять все больше признаков охлаждения. Замедление частного потребления и инвестиций сдерживает рост и уменьшает инфляционное давление. Это позволило Центральному банку россии начать цикл снижения процентных ставок. Однако монетарные условия, вероятно, останутся жесткими в течение всего года», — заявили в банке.
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Еврозона

Здесь в 2025 году ожидается «умеренное ускорение роста по сравнению с предыдущим годом». При этом уровень инфляции стабилизировался на отметке около 2%.
«Ожидается, что тарифы США будут оказывать сдерживающее влияние на экономику и инфляцию. Даже если эскалация тарифного вопроса кажется маловероятной, торговые отношения с США остаются источником неопределенности. Объявленный Германией пакет стимулов и увеличение расходов ЕС на оборону, вероятно, будут способствовать росту экономики и инфляции в среднесрочной перспективе с наибольшими эффектами, ожидаемыми с 2026 года», — прогнозируют в банке.
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Напомним, в первом квартале 2025 года номинальный валовой внутренний продукт Украины достиг ₴1,9 трлн. По данным Государственной службы статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный ВВП увеличился всего на 0,9%. Это свидетельствует о сохранении низких темпов экономического роста в стране.
Аналитики инвестиционной компании ICU обновили свои оценки динамики экономики на 2025 год, снизив прогноз роста ВВП до 2,5%.
Одной из основных причин такого пересмотра стал хуже ожидаемого урожай сельскохозяйственных культур. Также в отчете отмечается, что возможности восстановления экономики будут оставаться ограниченными из-за дефицита рабочей силы и капитала.
Также НБУ прогнозирует экономический рост Украины на 3−3,5% ВВП в 2026—2027 годах при условии улучшения ситуации безопасности. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Прогнозы базируются на частных инвестициях, потреблении и уменьшении оборонных расходов, а также ускорении восстановления экономики.
По материалам:
Finance.ua
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