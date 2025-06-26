Гривна держится, ВВП растет — что происходило с экономикой в ​​июне Сегодня 10:04 — Личные финансы

Гривна держится, ВВП растет — что происходило с экономикой в ​​июне

В июне макроэкономическая ситуация в Украине оставалась относительно стабильной. Национальный банк не изменял учетную ставку, курс гривны сохранял умеренную стабильность, а промышленность демонстрировала признаки восстановления, несмотря на потери из-за войны.

Об этом свидетельствует Месячный Экономический Мониторинг Украины за июнь 2025 г. от Института экономических исследований.

Монетарная политика

Национальный банк Украины в июне оставил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, как и прогнозировалось. Это отражает обеспокоенность регулятора инфляционными рисками, среди которых атаки на энергетику, риск более низкого урожая, а также неопределенная геополитическая ситуация. Поэтому большинство членов Комитета по монетарной политике считают, что потенциально текущую ставку придется удерживать дольше, чем предполагалось.

Обменный курс

Гривна оставалась стабильной по отношению к доллару США в последние недели, и курс колебался в узком промежутке в 41,4−41,6 грн за доллар.

В то же время укрепление евро на мировых рынках повлекло за собой падение гривны к европейской валюте — курс превысил 48 грн/евро. В ИЭИ отмечают, что потенциально это может усилить инфляционное давление.

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Специалисты также фиксируют, что спрос на наличную валюту несколько вырос. Интервенции НБУ за четыре недели, закончившиеся 15 июня, составили ориентировочно 2,5 млрд долл., что несколько ниже среднего показателя этого года.

В мае международные резервы НБУ составили 44,5 млрд дол. по сравнению с 46,7 млрд дол. в апреле. В мае Украина получила от доноров лишь ежемесячный транш в 1 млрд евро от ЕС по инициативе ERA, а правительство также привлекло 43 млн дол. в чистом виде от валютных ОВГЗ. На обслуживание внешнего долга ушло 427 миллионов долларов. Интервенции НБУ в мае составили 2,2 млрд дол.

ВВП и реальный сектор

По оценке ИЭИ в первом квартале реальный ВВП вырос на 0,7% к показателю предыдущего года (кпг). В мае его рост ускорился до 1,1% по сравнению с 0,7% в апреле.

Оценка по секторам:

В феврале и марте 2025 года добывающая промышленность упала соответственно на 24,5% кпг и 19,8% кпг, что стало следствием потери угольных шахт в Покровске и Селидово, а также повреждения добычи газа в результате российских обстрелов.

По оценке рост реальной ВДС в перерабатывающей промышленности в мае ускорился до 2,4% кпг с 1,4% кпг в апреле после снижения в марте.

Кроме того, в мае компании сталкивались с меньшими проблемами доступа к электроэнергии. По оценке реальная ВДС в электроэнергии выросла на 3,0% кпг в апреле и 4.8% кпг в мае.

Падение в добывающей промышленности замедлилось по оценке до 10.4% кпг в мае из-за определенного восстановления добычи газа и роста добычи строительных материалов.

Пищевая промышленность упала почти на 10% кпг в феврале из-за дефицита сырья для производства масла, а также возвращения к сезонному производству сахара.

Розничный товарооборот в первом квартале вырос на 4,8%. При этом данные по оптовой торговле не обнародованы, но эксперты ИЭИ предполагают, что она несколько сокращалась из-за дальнейшего перехода на прямые продажи и меньшего использования складов из-за их обстрелов российской армией. Поэтому, по оценке, рост реальной ВДС в торговле в апреле и мае составил около 2% кпг, хотя заработные платы продолжают стремительно расти.

В мае ВДС в сельском хозяйстве сократилась на 2,4% кпг, сохраняя динамику апреля. Основная причина — снижение продукции животноводства в домохозяйствах.

Транспорт также демонстрирует спад: в мае ВДВ сократилась на 6,4% кпг. Грузовые перевозки по железной дороге уменьшаются, действует эффект от прекращения транзита газа. В то же время наблюдается рост в отдельных подсекторах транспорта.

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