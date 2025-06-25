Доллар стабилизируется: как валюты реагируют на перемирие между Израилем и Ираном — Finance.ua
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Доллар стабилизируется: как валюты реагируют на перемирие между Израилем и Ираном

Валюта
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Доллар стабилизируется: как валюты реагируют на перемирие между Израилем и Ираном
Доллар стабилизируется: как валюты реагируют на перемирие между Израилем и Ираном
В среду доллар США стал возвращать утраченные позиции после нескольких дней падения. Инвесторы положительно отреагировали на новость о временном перемирии между Израилем и Ираном, что дало оптимизм рынкам и оживило интерес к рисковым активам.
Об этом сообщает Reuters.
Мировые фондовые рынки отреагировали на новости о перемирии ростом, а глобальный индекс акций достиг рекордного уровня.

Валютный рынок

Иран и Израиль вчера объявили, что воздушная война между ними закончилась, из-за чего инвесторы стали активно продавать доллар.
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Однако в среду на валютном рынке доллар оставался относительно стабильным после массовой распродажи. Отметим, что в течение 12 дней конфликта между двумя странами инвесторы активно покупали доллар, считая его надежной валютой и «тихой гаванью», особенно после того, как США атаковали иранские ядерные объекты.
  • Евро держался вблизи максимума с октября 2021 года и торговался на уровне $1,1614.
  • Фунт стерлингов снизился на 0,03% до $1,3614, но остался около вторичного пика $1,3648 — самого высокого с января 2022 года.
  • Австралийский доллар, чувствительный к рыночным рискам, подорожал на 0,1% до $0,6496.
  • Новозеландский доллар вырос на 0,33% до $0,6027.
  • Японская иена потеряла 0,1% и торговалась по 145,03 доллара.
  • Швейцарский франк, достигший 10,5-летнего максимума во вторник, стабилизировался на уровне 0,8052 за доллар.
Индекс доллара по отношению к корзине основных валют остался почти неизменным — 97,97 пункта.
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Что говорят эксперты

Финансисты предупреждают, что рынок демонстрирует самоуспокоение, которое может быть преждевременным.
«Я понимаю, что эта проблема еще не решена, а это значит, что она может снова стать движущей силой цен на сырьевые товары и валютные рынки», — отметил Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank of Australia.
Напомним, цены на нефть продемонстрировали существенное снижение на фоне заявления президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Инвесторы восприняли эту новость как сигнал снижения рисков для поставок с Ближнего Востока — одного из ключевых нефтедобывающих регионов мира.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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