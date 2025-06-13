Доллар может лишиться статуса «безопасной гавани» из-за ударов Израиля по Ирану — Bloomberg Сегодня 16:04 — Валюта

Доллар может лишиться статуса «безопасной гавани» из-за ударов Израиля по Ирану — Bloomberg

Статус доллара США как «тихой гавани» оказался под угрозой после ударов Израиля по Ирану, которые вызвали опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg.

После того, как Израиль нанес удары по объектам ядерной программы Ирана, сначала доллар отклонился от исторических норм и упал. Позже американская валюта продемонстрировала незначительный рост, но по данным Bloomberg, ее стоимость остается близкой к трехлетнему минимуму. Незначительному восстановлению, как отмечают аналитики, поспособствовала позиция США как крупнейшего в мире производителя нефти, ведь фьючерсы на сырую нефть выросли на 13%.

Аналитики отмечают, что на рынке доминирует пессимизм.

«Доллар должен торговаться гораздо выше, исходя из событий, которые произошли в течение ночи, но тенденция в том, чтобы всегда видеть стакан наполовину пустым. Это еще одно свидетельство потери долларом статуса безопасной гавани», — сказал валютный стратег ING Франческо Песоле.

Аналитики считают, что доллар мог бы выиграть от роста цен на нефть, но возможность дальнейшей эскалации между Израилем и Ираном, а также риск расширения конфликта, подрывают доверие к валюте как «убежищу для инвестиций».

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Издание пишет, что доллар испытал давление в течение последних месяцев из-за торговой войны президента Дональда Трампа, приведшей к падению ряда американских активов — от акций до казначейских облигаций, что значительно ударило по валюте. Индекс доллара Bloomberg в текущем году снизился примерно на 8%.

Аналитик Vantage Markets Хэбэ Чен подчеркивает, что статус «безопасной гавани» базируется на трех китах: экономической стабильности, ликвидности и доверии. Однако тенденции этого года свидетельствуют о проблемах доллара по всем трем пунктам.

Что дальше?

Обсуждения статуса доллара как инвестиционной гавани продолжаются. По словам Шоки Оморы, главного стратега Mizuho Securities Co. в Токио все больше клиентов задают вопросы и анализируют роль доллара в своих инвестиционных портфелях.

«В зависимости от того, как администрация Трампа отреагирует на атаки — например, даст ли сигнал о возможном дальнейшем участии — существует риск дальнейшего падения стоимости казначейских облигаций и доллара», — отметил эксперт.

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