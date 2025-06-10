Политика сильной гривны: что будет с курсом доллара в ближайшее время — Finance.ua
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Политика сильной гривны: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Валюта
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Политика сильной гривны: что будет с курсом доллара в ближайшее время
Политика сильной гривны: что будет с курсом доллара в ближайшее время
Национальный банк Украины укрепил курс гривны, невзирая на валютный дефицит и масштабные интервенции.
Об этом говорится в еженедельной аналитике ICU.
За четыре рабочих дня минувшей недели дефицит валюты на рынке увеличился почти на 11% и достиг $430 миллионов. Основным фактором стал рост спроса в розничном сегменте — чистая покупка валюты населением удвоилась, достигнув $46 миллионов. На межбанке рост был более скромным — всего 2,5%, или почти $10 миллионов, до $384 миллионов.

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НБУ продолжил интервенции. Национальный банк продал из резервов еще $639 миллионов, как и неделей ранее.
Несмотря на сохранение дефицита валюты, НБУ укрепил официальный курс гривны. Сначала чуть ниже 41,5 грн за доллар, а в пятницу — до 41,4 грн/$. За неделю гривна укрепилась на 0,3%. Наличный курс в системно важных банках почти не изменился и держался в пределах 41,1−41,7 грн/$.
График: ICU
График: ICU
Оценка аналитиков
По мнению аналитиков ICU, НБУ остается главным продавцом валюты на рынке и не торопится ослаблять гривну. Его устраивают нынешние объемы интервенций, близкие к средним значениям последних двух лет.
Политика сильной гривны, по всей вероятности, сохранится и в ближайшие месяцы. Рост покупки валюты населением в начале месяца эксперты связывают с обновлением лимитов на онлайн-операции.
Напомним, по данным НБУ, в мае чистый спрос на иностранную валюту на межбанке вырос на фоне сезонного сокращения выручки от экспорта. В ответ НБУ увеличил объем интервенций на валютном рынке до 2,9 миллиарда долларов США. Однако чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения, наоборот, уменьшился до примерно 0,2 миллиарда долларов в апреле и мае, по сравнению с 1,5 миллиарда долларов в январе. Это связано с ростом интереса к гривневым финансовым инструментам и незначительными изменениями курса.
Ожидается, что резких изменений в монетарной политике не произойдет, а курс доллара будет колебаться в умеренных пределах. Кроме того, НБУ будут в дальнейшем придерживаться режима управляемой гибкости, отмечал ранее банкир Сергей Мамедов.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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