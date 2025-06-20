Доллар вырос, несмотря на «шторм» на валютных рынках — Finance.ua

Доллар вырос, несмотря на «шторм» на валютных рынках Сегодня 12:05 — Валюта

Доллар вырос, несмотря на «шторм» на валютных рынках

В пятницу доллар приблизился к самому большому недельному росту за более чем месяц. Главная причина — рост геополитического напряжения на Ближнем Востоке. Конфликт между Израилем и Ираном, а также опасения по поводу возможных ударов США по Ирану вызвали повышенный спрос на традиционные «тихие гавани», среди которых — доллар США.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что индекс доллара, отражающий силу валюты по отношению к шести основным конкурентам (евро, иена, франк и т. п. ), за неделю может вырасти на 0,45%.

Усиление доллара влияет на все классы активов: от нефти и золота до акций и облигаций на развивающихся рынках. А дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может существенно переформатировать глобальную экономическую карту в ближайшие недели.

Белый дом готовится к решениям

Издание пишет, что Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп в течение следующих двух недель примет решение о том, присоединяться ли к Израилю в войне.

Это помогло успокоить взволнованных инвесторов, озабоченных неизбежной атакой США на Иран. Хотя это заявление частично успокоило рынки, всеобщий страх перед эскалацией войны сохраняется.

Нефть дешевеет, но риски растут

Несмотря на снижение цен на нефть марки Brent более чем на 2%, баррель торгуется на уровне 77 долларов — близкий показатель к январскому пику. Это снова повышает инфляционные риски для центральных банков в разных регионах, борющихся с потенциальным влиянием тарифов США на их экономику.

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«Рост цен на нефть создает неопределенность по поводу инфляции в то время, когда рост ослабляется», — отметила Чару Чанана, главная инвестиционная стратегия Saxo.

Валюты: кто в плюсе, а кто — в минусе

Евро вырос на 0,24% - до $1,1527.

Японская иена прибавила 0,1% (до $145,35), подкрепившись лучшими данными по инфляции и ожиданиями повышения ставки Банком Японии.

Швейцарский франк остался на уровне $0,816, но испытал наибольшее недельное падение с апреля — на фоне снижения ставки до 0%.

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Австралийский и новозеландский доллары выросли на 0,1% каждый.

Фунт стерлингов поднялся на 0,2% - до $1,349.

Норвежская крона потеряла более 1% после неожиданного понижения ставки на 25 б.п. Банком Норвегии.

Кроме того, на этой неделе Федеральная резервная система США оставила в силе прогноз на два понижения ставок до конца года. Однако глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что не стоит слишком полагаться на эти ориентиры. Такая позиция была воспринята рынками как «ястребиная», что также способствовало укреплению доллара.

Впереди — неопределенность

Кроме геополитики, рынки тревожат возможные новые американские пошлины, которые могут поразить глобальный рост, расходы компаний и прибыльность. Эти факторы оказывают противоречивое давление на доллар, который с начала года в целом потерял около 9%.

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