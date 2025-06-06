Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года — Finance.ua

Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года Сегодня 06:06 — Мир

Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года

Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны.

Дефляция была зафиксирована впервые с марта 2021 года.

Что подешевело? Цены на транспортные услуги в стране в прошлом месяце снизились на 3,7%, товары и услуги для дома подешевели на 2,6%, продукты питания и безалкогольные напитки — на 0,3%.

В то же время, цены на алкоголь и табак выросли на 1,6%, услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 1,3%, коммунальные услуги и энергоносители — на 1,1%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость свежих продуктов питания и энергоносителей, замедлилась в мае до 0,5% в годовом эквиваленте апрельских 0,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Швейцарии увеличились на 0,1% после нулевого изменения в апреле.

Дефляция считается опасной для экономического развития страны: растет стоимость денег, а это снижает потребительскую активность и инвестиции. Люди откладывают расходы в надежде на дальнейшее падение цен, что запускает экономическую «спираль вниз».

Напомним, по оценкам Национального банка в мае, инфляция в Украине продолжила расти и даже превысила ожидаемую траекторию. В апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом исчислении.

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