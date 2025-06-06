Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года

Мир
20
Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года
Швейцария зафиксировала дефляцию впервые за четыре года
Потребительские цены в Швейцарии в мае снизились на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны.
Дефляция была зафиксирована впервые с марта 2021 года.
Что подешевело? Цены на транспортные услуги в стране в прошлом месяце снизились на 3,7%, товары и услуги для дома подешевели на 2,6%, продукты питания и безалкогольные напитки — на 0,3%.
В то же время, цены на алкоголь и табак выросли на 1,6%, услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 1,3%, коммунальные услуги и энергоносители — на 1,1%.
Базовая инфляция, не учитывающая стоимость свежих продуктов питания и энергоносителей, замедлилась в мае до 0,5% в годовом эквиваленте апрельских 0,6%.
По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Швейцарии увеличились на 0,1% после нулевого изменения в апреле.
Дефляция считается опасной для экономического развития страны: растет стоимость денег, а это снижает потребительскую активность и инвестиции. Люди откладывают расходы в надежде на дальнейшее падение цен, что запускает экономическую «спираль вниз».
Напомним, по оценкам Национального банка в мае, инфляция в Украине продолжила расти и даже превысила ожидаемую траекторию. В апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом исчислении.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems