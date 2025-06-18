Центробанки мира массово переходят на золото: доллар теряет позиции — Finance.ua

Центробанки мира массово переходят на золото: доллар теряет позиции Сегодня 08:02 — Банковские металлы

Центробанки мира массово переходят на золото: доллар теряет позиции

Центральные банки по всему миру ожидают, что в ближайшие пять лет доля золота в их международных резервах вырастет, в то время как объем долларовых активов, наоборот, уменьшится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всемирным советом по золоту ( World Gold Council , WGC).

Исследование проводилось с 25 февраля по 20 мая 2025 года.

76% из них считают, что их золотые резервы увеличатся в пятилетней перспективе (в прошлом году таких было 69%).

Почти 75% респондентов прогнозируют сокращение долларовых активов в резервах — в 2024 году такого мнения придерживались 62%.

Почему спрос на золото растет? За последние три года интерес центробанков к золоту резко возрос — несмотря на его удорожание. Цена на золото установила исторический рекорд в апреле 2025 года, когда достигла отметки в 3500 долларов за унцию. Это на 95% выше, чем в феврале 2022 года именно тогда, когда началось полномасштабное вторжение россии в Украину.

Кризисный драгоценный металл

«Показатели золота во время кризиса, диверсификация портфеля и хеджирование инфляции являются ключевыми темами, определяющими планы по накоплению большего количества золота в следующем году», — говорится в пресс-релизе WGC.

По данным WGC, за последние три года центральные банки накапливали более 1000 тонн золота. Это значительный рост по сравнению со средним показателем в 400−500 тонн в предыдущем десятилетии.

«Это заметное ускорение темпов скопления вышло на фоне геополитической и экономической неопределенности», — заявили в WGC.

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По данным опроса WGC, рекордные 95% респондентов считают, что золотые резервы центральных банков увеличатся в течение следующих 12 месяцев по сравнению с 81% в прошлом году. Опрос также показал, что Банк Англии остается самым популярным местом хранения золотых резервов.

По данным исследования, 59% центральных банков назвали потенциальные торговые конфликты и тарифы, важными для управления своими резервами.

«Большая часть этих данных поступила из стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой — 69%, — чем из стран с развитой экономикой — 40%», — сообщил WGC.

Резервные валюты

На доллар приходилось около 58% мировых валютных резервов по состоянию на конец 2024 года. Хотя это на 10 процентных пунктов меньше десятилетия назад, доля евро не увеличилась с примерно 20%. Вместо этого выиграли валюты помельче.

Как свидетельствуют данные ЕЦБ, золото обошло евро и стало вторым резервным активом центральных банков в мире. Его популярность выросла на фоне рекордных закупок и резкого подорожания, а также из-за роста спроса как инструмента защиты от санкций.

Согласно последним данным Европейского центробанка, золотовалютные резервы центральных банков, достигшие пика в 38 000 тонн в середине 1960-х годов, снова выросли, достигнув 36 000 тонн в 2024 году.

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