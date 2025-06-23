Реальный ВВП Украины в мае вырос на 1,1% — анализ ИЭИ — Finance.ua

Реальный ВВП Украины в мае вырос на 1,1% — анализ ИЭИ Сегодня 09:14

Реальный ВВП Украины в мае вырос на 1,1% — анализ ИЭИ

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в мае 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Об этом говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций ( ИЭИ ).

«Госстат начал обнародовать данные о промышленности быстрее, что позволяет нам точнее оценивать состояние украинской экономики. Новые данные показывают, что темпы роста остаются низкими, хотя определенные положительные сигналы уже появляются», — отмечают в ИЭИ.

Промышленность: постепенное восстановление

В мае 2025 года рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности ускорился до 2,4% в годовом исчислении по сравнению с 1,4% в апреле. Основным драйвером стало оживление внутреннего спроса.

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В секторе электроэнергии наблюдалось улучшение ситуации: компании имели лучший доступ к электроэнергии.

В добывающей промышленности темпы падения замедлились до 10,4% благодаря частичному возобновлению добычи газа и увеличению добычи строительного сырья.

Торговля: розница растет, опт проседает

По данным Госстата, в первом квартале розничный товарооборот вырос на 4,8%. В то же время данные по оптовой торговле до сих пор не обнародованы. Эксперты ИЭИ предполагают, что она продолжила сокращаться — из-за перехода на прямые продажи и уменьшения использования складов из-за обстрелов рф.

Рост реальной ВДС в торговле в апреле и мае оценивается на уровне 2% к предыдущему году, хотя заработные платы продолжают стремительно расти.

АПК

В сельском хозяйстве зафиксирован спад реальной ВДС на 2,4% в мае к предыдущему году. Это отражает снижение производства продукции животноводства домохозяйствами, которое не было компенсировано небольшим ростом производства предприятий.

Транспорт: влияние войны и снижение транзита

Реальная ВДС в транспорте в мае сократилась на 6,4% в годовом исчислении.

уменьшение объемов грузоперевозок по железной дороге;

прекращение транзита российского газа

В то же время в ИЭИ отмечают рост в отдельных подотраслях транспорта.

За январь-май 2025 года «Укрзализныця» доставила в порты 22,2 млн тонн грузов, из них 12,7 млн ​​тонн зерна. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Сокращение железнодорожных перевозок отражает сезонный тренд по уменьшению продаж зерновых в ожидании нового урожая», — объясняют в ИЭИ.

Энергетика: импорт растет, экспорт падает

В мае импорт электроэнергии вырос на 3,6% до 198 тыс. МВт*ч, из них 40% поступило из Венгрии. В то же время экспорт сократился на 41% - до 93 тыс. МВт*ч.

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ИЭИ предупреждает: дефицит газа возможен, если не будет полноценного восстановления добычи после атак рф. По состоянию на середину мая в ПХГ накоплено 6,14 млрд куб. м, но это самый низкий показатель за последние 11 лет.

Однако в мае в хранилища было закачано 1,1 млрд куб. м газа — это на 49% больше, чем в прошлом году. Около 500 млн куб. м — импорт. Средний объем ежедневной закачки:

май: 36 млн куб. м;

первые 16 дней июня: 45 млн куб. м.

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