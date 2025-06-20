Будет ли Украина с газом в следующем отопительном сезоне — ответ главы Минэнерго Сегодня 14:00 — Энергетика

Будет ли Украина с газом в следующем отопительном сезоне — ответ главы Минэнерго

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 годов.

Как сообщил министр, «сейчас началась медийная компания типа той, которая велась по электричеству, с теми же действенными лицами, которые говорят о том, что украинцы замерзнут во время зимы, газа не будет.

Это неправда. Газом мы будем обеспечены в необходимом для ОЗП объеме — как для граждан, так и для бизнеса, а также генерации электроэнергии", сказал он во время «Часа вопросов» правительству в парламенте в пятницу, трансляцию которого ведет нардеп Алексей Гончаренко в своем Youtube.

Ранее Галущенко сообщил, что в этом году из-за ударов рф по добыче Украина будет вынуждена импортировать не менее 4,6 млрд куб. м газа, из которых 2,9 млрд куб. м газа уже законтрактованы.

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Напомним, цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за 2,5 года, с 24 ноября 2022 года. Так, цены на природный газ на украинском рынке резко выросли до более чем 31 550 грн/тыс. куб м (с НДС), как свидетельствуют Котировки Natural gas ExPrо. Речь идет исключительно о ценах на украинском рынке, которые не учитывают поставки природного газа по специальным ценам на условиях ПСО, такие как поставки газа для населения, производителей тепла и электроэнергии.

Справка Finance.ua:

Последствия конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие две недели не могут заметно повлиять на цены на топливо на украинских АЗС. Об этом в эфире телемарафона отметил аналитик консалтинговой компании «Нафторынок» Александр Сиренко.

Он отметил, что заметного влияния на стоимость энергоресурсов в Украине не имело и недавнее глобальное падение цен на них, которое произошло в результате проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики.

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