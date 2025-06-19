Двухлетний максимум: газ в Украине подорожал свыше 31−500 грн/тыс. куб м — Finance.ua
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Двухлетний максимум: газ в Украине подорожал свыше 31−500 грн/тыс. куб м

Энергетика
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Двухлетний максимум: газ в Украине подорожал свыше 31−500 грн/тыс. куб м
Двухлетний максимум: газ в Украине подорожал свыше 31−500 грн/тыс. куб м
Цены на природный газ на украинском рынке в среду 18 июня резко выросли до более чем 31 550 грн/тыс. куб м (с НДС), как свидетельствуют Котировки Natural gas ExPro, пишет expro.
Цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем 2,5 года, с 24 ноября 2022 г.
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Согласно котировкам ExPro, газ в Украине в среду торговался по ценам 31 200 — 31 900 грн/тыс. куб м (с НДС) в зависимости от ресурса, а значительная часть предложений в конце дня была на уровне 32 000 грн/тыс. куб м и выше.
При пересчете стоимость газа составляет 26 000 — 26 583 грн/тыс. (без НДС) или $626−640/тыс.
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Речь идет исключительно о ценах на украинском рынке, которые не учитывают поставки природного газа по специальным ценам на условиях ПСО, как поставки газа для населения, производителей тепла и электроэнергии. Этим потребителям компании Группы Нафтогаз поставляют газ по фиксированным ценам в соответствии с Постановлением Кабинета Министров.
По материалам:
Finance.ua
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