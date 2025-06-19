Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина — Finance.ua
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Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина

Энергетика
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Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина
Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина
Отмена штрафов за невыполнение требований об обязательном добавлении биоэтанола к бензину связана с сезонным ростом спроса на топливо.
Об этом сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет enkorr.
По словам эксперта, в условиях повышенного сезонного потребления украинские поставщики сталкиваются с проблемой закупки бензина соответствующего стандарта. Европейские нефтеперерабатывающие заводы преимущественно производят бензин Е10, в то время как в Украине действует требование реализации бензина Е5 с добавлением биоэтанола.
«Мы вошли в сезон повышенного потребления, спрос растет. Между тем, европейские производители — наши поставщики — не могут удовлетворить этот спрос, поскольку Е5 не является стандартным бензином для Европы. Выход один — временно вернуться к Е0», — объяснил Куюн.
По словам Куюна, правительство было информировано о ситуации и совместно с рынком приняло компромиссное решение: штрафы временно отменили, но закон об обязательном использовании биоэтанола остается в силе.
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«Требуемые объемы топлива уже законтрактованы, дефицита не будет», — отметил он.
Куюн также сообщил, что процесс внедрения биотоплива продолжается — некоторые компании уже проектируют мощности для смешивания бензина со спиртом на территории Украины.
«В целом это хорошая возможность со следующего года перейти на Е10. Его будет легче закупать, и мы сможем больше потреблять отечественный продукт», — добавил он.
По материалам: enkorr
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