Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина — Finance.ua

Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина Сегодня 21:29 — Энергетика

Директор «А-95» объяснил, почему отменили штрафы за отсутствие на АЗС спиртового бензина

Отмена штрафов за невыполнение требований об обязательном добавлении биоэтанола к бензину связана с сезонным ростом спроса на топливо.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет enkorr.

По словам эксперта, в условиях повышенного сезонного потребления украинские поставщики сталкиваются с проблемой закупки бензина соответствующего стандарта. Европейские нефтеперерабатывающие заводы преимущественно производят бензин Е10, в то время как в Украине действует требование реализации бензина Е5 с добавлением биоэтанола.

«Мы вошли в сезон повышенного потребления, спрос растет. Между тем, европейские производители — наши поставщики — не могут удовлетворить этот спрос, поскольку Е5 не является стандартным бензином для Европы. Выход один — временно вернуться к Е0», — объяснил Куюн.

По словам Куюна, правительство было информировано о ситуации и совместно с рынком приняло компромиссное решение: штрафы временно отменили, но закон об обязательном использовании биоэтанола остается в силе.

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«Требуемые объемы топлива уже законтрактованы, дефицита не будет», — отметил он.

Куюн также сообщил, что процесс внедрения биотоплива продолжается — некоторые компании уже проектируют мощности для смешивания бензина со спиртом на территории Украины.

«В целом это хорошая возможность со следующего года перейти на Е10. Его будет легче закупать, и мы сможем больше потреблять отечественный продукт», — добавил он.

По материалам: enkorr

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