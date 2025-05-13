Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин — Finance.ua
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Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин

Энергетика
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Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин
Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин
Переход украинских АЗС на бензин с обязательным добавлением биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на топливо. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел.
Об этом пишет профильное издание Enkorr.
Издание отмечает, что большинство топливных сетей не торопились, наблюдая за постепенным ростом цены на нефть, которая быстро вернулась к $66/барр. Поэтому вместо снижения был использован другой прием — увеличение дисконтов. Почти не затронуло стелу и снижение оптовых цен на дизель на прошлой неделе до минимального среднего значения с конца июля 2023 года (42,40 грн/л).
На 1 грн/л снизила стоимость бензина и дизтоплива «Укрнафта», до 52,99 грн/л на бензин и 51,99 грн/л на дизель.
«Ниже „Укрнафты“ нырнула UPG, снизив на 50 коп./л ценник на „светлые“ — 52,90 и 51,40 грн/л на бензин и ДТ соответственно. Одновременно отрыв от ОККО и WOG увеличился более чем на 5 и 5,50 грн/л соответственно», — пишет издание.
Точечно на 1 грн/л подешевел А-95 в сетях «БРСМ-Нефть», Motto, Marshal и Amic.
По материалам:
Економічна Правда
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