Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин — Finance.ua

Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин Сегодня 18:33 — Энергетика

Как повлиял на цены переход АЗС на «спиртовой» бензин

Переход украинских АЗС на бензин с обязательным добавлением биоэтанола с 1 мая не повлиял на цены на топливо. А на ряде заправочных комплексов бензин подешевел.

Об этом пишет профильное издание Enkorr.

Издание отмечает, что большинство топливных сетей не торопились, наблюдая за постепенным ростом цены на нефть, которая быстро вернулась к $66/барр. Поэтому вместо снижения был использован другой прием — увеличение дисконтов. Почти не затронуло стелу и снижение оптовых цен на дизель на прошлой неделе до минимального среднего значения с конца июля 2023 года (42,40 грн/л).

На 1 грн/л снизила стоимость бензина и дизтоплива «Укрнафта», до 52,99 грн/л на бензин и 51,99 грн/л на дизель.

«Ниже „Укрнафты“ нырнула UPG, снизив на 50 коп./л ценник на „светлые“ — 52,90 и 51,40 грн/л на бензин и ДТ соответственно. Одновременно отрыв от ОККО и WOG увеличился более чем на 5 и 5,50 грн/л соответственно», — пишет издание.

Точечно на 1 грн/л подешевел А-95 в сетях «БРСМ-Нефть», Motto, Marshal и Amic.

Економічна Правда По материалам:

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