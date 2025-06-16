Как повлияют последствия конфликта на Ближнем Востоке на цены топлива на украинских АЗС — мнение аналитика — Finance.ua
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Как повлияют последствия конфликта на Ближнем Востоке на цены топлива на украинских АЗС — мнение аналитика

Энергетика
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Как повлияют последствия конфликта на Ближнем Востоке на цены топлива на украинских АЗС — мнение аналитика
Как повлияют последствия конфликта на Ближнем Востоке на цены топлива на украинских АЗС — мнение аналитика
Последствия конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие две недели не могут заметно повлиять на цены на топливо на украинских АЗС.
Об этом в эфире телемарафона отметил аналитик консалтинговой компании «Нафторынок» Александр Сиренко.
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«Сейчас большие объемы горючего, закупленного по низким ценам, движутся к украинской границе. Поэтому большого скачка цен из-за конфликта на Ближнем Востоке я не ожидаю. Надеюсь, что цена на энергоресурсы у нас продержится на текущих значениях, по крайней мере, две недели, когда станет понятно, насколько долго будут проходить военные действия между Израилем и Ираном», — сказал Сиренко.
Он отметил, что заметного влияния на стоимость энергоресурсов в Украине не имело и недавнее глобальное падение цен на них, которое произошло в результате проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики.
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«Когда Трамп объявил в апреле экономическую войну многим странам из-за налогов, он „сбил“ цену на нефть с $73 до $60 за баррель. То есть примерно на 15%. В то время как на наших заправках в этот же период дизель подешевел всего примерно на 5%», — добавил эксперт.
В то же время активная фаза конфликта на Ближнем Востоке, по убеждению Сиренко, может сыграть на руку рф, которая получит возможность дополнительного заработка на экспорте энергоносителей, причем на том же их объеме.
«К сожалению, это (рост цен на нефть. — Ред.) печальная новость для нас, потому что как раз от высоких цен выигрывает наш враг. Он получает возможность дополнительного заработка на тех же объемах, которые продолжает экспортировать, несмотря на то, что его вытеснили с европейского рынка и понемногу вытесняют с азиатских рынков, но танкеры теневого флота работают. Поэтому любое подорожание в мире нефти и газа — это сигнал для нас еще больше привлекать дипломатию для дополнительных санкций на россию», — отметил эксперт.
По материалам:
Укрінформ
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