США не поддерживают снижение ценового потолка на российскую нефть — Вloomberg Сегодня 10:32 — Энергетика

США не поддерживают снижение ценового потолка на российскую нефть — Вloomberg

США не намерены поддерживать снижение предельной цены на российскую нефть, несмотря на надежду европейских стран.

Об этом сообщает Вloomberg по ссылке на собственные источники.

По словам собеседников, окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа. Хотя надежды на компромисс полностью не утрачены, в настоящее время США остаются на той же позиции, которую озвучивали на встрече министров финансов G7 в начале года.

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Европейский Союз и Великобритания настаивают на снижении потолка с $60 до $45 за баррель. Это должно сократить доходы россии от нефти, поскольку это один из главных источников финансирования войны против Украины.

Последние события на Ближнем Востоке повлияли на рынок : после авиаударов Израиля по Ирану цена нефти выросла более чем на 7%. Котировки на нефть марки West Texas Intermediate поднялись до $73 за баррель, а это самый большой дневной скачок с марта 2022 года.

По данным источников, Брюссель и Лондон рассматривают возможность снижения потолка даже без поддержки США. Однако некоторые страны ЕС не готовы действовать самостоятельно, а рост цен на нефть затрудняет достижение общей позиции. Большинство российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому односторонний шаг мог бы иметь определенный эффект. Однако только совместное решение G7, с привлечением американских механизмов контроля, могло бы оказать действительно серьезное влияние.

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Напомним, Европейская комиссия 10 июня представила 18-й пакет санкций против россии. Его основные цели — российский энергетический сектор, банки, а также экспорт товаров, которые могут использоваться для производства оружия. В частности, Еврокомиссия предлагает снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил , что США должны ввести дополнительные санкции против россии. В частности, речь идет о снижении предельной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

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