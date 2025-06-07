ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле

Энергетика
9
ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле
ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле
ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти в июле на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), как и в мае и июне, группа крупнейших в мире нефтедобытчиков продолжает возобновлять поставки быстрее, чем планировалось ранее.
Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Восемь стран ОПЕК+ с мая увеличивают добычу быстрее, чем было запланировано, несмотря на то, что дополнительное предложение оказывает давление на цены.
Читайте также
Стратегия лидеров группы, Саудовской Аравии и россии частично направлена ​​на наказание союзников, превышающих объемы добычи, и на восстановление доли рынка.
В заявлении, опубликованном после встречи, ОПЕК+ назвала «стабильные глобальные экономические перспективы и текущие здоровые фундаментальные показатели рынка, отражающиеся в низких запасах нефти», как причину увеличения добычи в июле.
Хотя восемь стран блока увеличивают предложение, некоторые просят сдержать это увеличение, чтобы компенсировать чрезмерное производство в прошлые месяцы.
Читайте также
Казахстан в четверг заявил, что не будет сокращать добычу, что вызвало спекуляции о том, что ОПЕК+ может пойти на повышение в июле, которое превысит 411 000 баррелей в сутки.
Цены на нефть упали до четырехлетнего минимума в апреле, опустившись ниже 60 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ заявила о тройном увеличении добычи в мае, а тарифы президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство по поводу слабости мировой экономики.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems