ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле — Finance.ua

ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле Сегодня 07:01 — Энергетика

ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июле

ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти в июле на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), как и в мае и июне, группа крупнейших в мире нефтедобытчиков продолжает возобновлять поставки быстрее, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает Reuters.

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Восемь стран ОПЕК+ с мая увеличивают добычу быстрее, чем было запланировано, несмотря на то, что дополнительное предложение оказывает давление на цены.

Стратегия лидеров группы, Саудовской Аравии и россии частично направлена ​​на наказание союзников, превышающих объемы добычи, и на восстановление доли рынка.

В заявлении, опубликованном после встречи, ОПЕК+ назвала «стабильные глобальные экономические перспективы и текущие здоровые фундаментальные показатели рынка, отражающиеся в низких запасах нефти», как причину увеличения добычи в июле.

Хотя восемь стран блока увеличивают предложение, некоторые просят сдержать это увеличение, чтобы компенсировать чрезмерное производство в прошлые месяцы.

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Казахстан в четверг заявил, что не будет сокращать добычу, что вызвало спекуляции о том, что ОПЕК+ может пойти на повышение в июле, которое превысит 411 000 баррелей в сутки.

Цены на нефть упали до четырехлетнего минимума в апреле, опустившись ниже 60 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ заявила о тройном увеличении добычи в мае, а тарифы президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство по поводу слабости мировой экономики.

borgexpert По материалам:

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