ОПЕК+ тянет цены на нефть вниз — Finance.ua

ОПЕК+ тянет цены на нефть вниз
Во вторник, 27 мая, цены на нефть снизились на фоне растущих ожиданий того, что ОПЕК+ снова увеличит добычу «черного золота», сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 24 цента, до 64,50 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI подешевела на 29 центов, до 61,24 доллара за баррель.
Издание ожидает, что ОПЕК+ на ближайшей встрече утвердит очередное увеличение добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Группа, по всей вероятности, окончательно определится с квотами на добычу на министерской встрече 28 мая в режиме онлайн.
В то же время, вице-премьер-министр рф Александр Новак заявил, что картель еще не обсуждал увеличение добычи нефти.
Журналисты напоминают, что члены ОПЕК+ уже дважды подряд увеличивали производство нефти. Это должно привести к существенному удешевлению «черного золота».
Вместе с тем решение президента США Дональда Трампа продлить торговые переговоры с Европейским Союзом до 9 июля сдержало цены на нефть от существенного снижения.
Аналитики объясняют, что «пошлинная война» между ЕС и США могла бы привести к уменьшению мирового спроса на топливо и, соответственно, удешевлению нефти.
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