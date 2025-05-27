ОПЕК+ тянет цены на нефть вниз — Finance.ua

ОПЕК+ тянет цены на нефть вниз Сегодня 21:22 — Энергетика

ОПЕК+ тянет цены на нефть вниз

Во вторник, 27 мая, цены на нефть снизились на фоне растущих ожиданий того, что ОПЕК+ снова увеличит добычу «черного золота», сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 24 цента, до 64,50 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI подешевела на 29 центов, до 61,24 доллара за баррель.

Издание ожидает, что ОПЕК+ на ближайшей встрече утвердит очередное увеличение добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Группа, по всей вероятности, окончательно определится с квотами на добычу на министерской встрече 28 мая в режиме онлайн.

В то же время, вице-премьер-министр рф Александр Новак заявил, что картель еще не обсуждал увеличение добычи нефти.

Журналисты напоминают, что члены ОПЕК+ уже дважды подряд увеличивали производство нефти. Это должно привести к существенному удешевлению «черного золота».

Вместе с тем решение президента США Дональда Трампа продлить торговые переговоры с Европейским Союзом до 9 июля сдержало цены на нефть от существенного снижения.

Аналитики объясняют, что «пошлинная война» между ЕС и США могла бы привести к уменьшению мирового спроса на топливо и, соответственно, удешевлению нефти.

УНІАН По материалам:

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