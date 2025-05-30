Казахстан отказался сокращать добычу нефти, несмотря на квоты ОПЕК+ — Finance.ua

Казахстан отказался сокращать добычу нефти, несмотря на квоты ОПЕК+ Сегодня 06:38 — Энергетика

Казахстан отказался сокращать добычу нефти, несмотря на квоты ОПЕК+

Казахстан заявил, что не готов уменьшать добычу нефти, несмотря на договоренности в рамках ОПЕК+. Более того, страна надеется даже превысить запланированные объемы во второй половине года.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов объяснил, что государство не может заставить снизить добычу на тех месторождениях, которые разрабатывают международные консорциумы. А это более 70% от общего объема. Речь идет о таких крупных проектах, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Также, по его словам, нет реальной возможности уменьшить добычу и на более старых месторождениях, контролируемых госкомпанией «КазМунайГаз».

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«Мы не можем юридически вмешиваться в добычу международных компаний», — сказал министр журналистам в Астане.

Заявление прозвучало всего за два дня до очередной встречи ОПЕК+, на которой будут обсуждать уровень добычи на июль. Bloomberg отмечает, что комментарии Казахстана могут еще больше усугубить напряжение внутри альянса.

Саудовская Аравия, ключевой игрок ОПЕК, в последние месяцы настаивала на соблюдении квот и уже согласовала с партнерами несколько повышений добычи, которые, по словам некоторых делегатов, должны были также наказать страны, нарушающие правила, в частности Казахстан.

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Ожидается, что в субботу страны-члены ОПЕК+ проведут видеоконференцию, где могут согласовать очередное увеличение добычи — на 411 тысяч баррелей в день.

Согласно данным секретариата ОПЕК, в апреле Казахстан добывал 1,823 миллиона баррелей в день, превысив согласованный предел примерно на 400 000 баррелей в день.

По словам источников, осведомленных о поставках, его экспорт в июне останется близким к рекордным уровням.

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Страна планирует добыть 96 млн. тонн нефти в этом году, но министр энергетики говорит, что надеется превысить эту цифру.

Возможность выхода Казахстана из альянса, как и других членов, является «сложным вопросом», но не самым вероятным результатом, по данным Energy Aspects Ltd.

НВ По материалам:

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