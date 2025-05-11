Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти — Finance.ua

Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти Сегодня 20:22 — Энергетика

Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) 3 мая провели онлайн-встречу, на которой договорились в июне увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки по сравнению с маем.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОПЕК+.

Почему ОПЕК+ возвращается к увеличению добычи

В 2023 году члены альянса ввели согласованные квоты на добычу для поддержания высоких цен на нефть, а некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, дополнительно добровольно ограничили производство.

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Теперь эти восемь стран постепенно восстанавливают добычу, причем более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.

Согласно официальному релизу, решение базируется на «стабильных рыночных показателях» и низких запасах нефти.

В то же время, ссылаясь на аналитиков и делегатов ОПЕК+, отмечает, что настоящей причиной может быть недовольство Саудовской Аравии чрезмерной добычей со стороны таких стран, как Казахстан и Ирак.

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Саудовская Аравия, вероятно, стремится «наказать» нарушителей, увеличив предложение нефти, что снизит ее цену.

Эксперт Rystad Energy A/S Хорхе Леон, ранее работавший в секретариате ОПЕК, назвал это решение «шоком для нефтяного рынка».

«Саудовская Аравия таким образом наказывает за несоблюдение квот, в частности Казахстаном, и в то же время пытается удовлетворить требования президента Трампа по снижению цен на нефть», — отметил он.

Страны ОПЕК+ отметили, что могут приостановить или отменить это увеличение в зависимости от ситуации на рынке.

Следующая встреча состоится 1 июня 2025 года, где будут определены объемы добычи на июль.

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