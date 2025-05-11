Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

Энергетика
53
Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти
Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти
Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) 3 мая провели онлайн-встречу, на которой договорились в июне увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в сутки по сравнению с маем.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОПЕК+.

Почему ОПЕК+ возвращается к увеличению добычи

В 2023 году члены альянса ввели согласованные квоты на добычу для поддержания высоких цен на нефть, а некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, дополнительно добровольно ограничили производство.
Читайте также
Теперь эти восемь стран постепенно восстанавливают добычу, причем более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.
Согласно официальному релизу, решение базируется на «стабильных рыночных показателях» и низких запасах нефти.
В то же время, ссылаясь на аналитиков и делегатов ОПЕК+, отмечает, что настоящей причиной может быть недовольство Саудовской Аравии чрезмерной добычей со стороны таких стран, как Казахстан и Ирак.
Читайте также
Саудовская Аравия, вероятно, стремится «наказать» нарушителей, увеличив предложение нефти, что снизит ее цену.
Эксперт Rystad Energy A/S Хорхе Леон, ранее работавший в секретариате ОПЕК, назвал это решение «шоком для нефтяного рынка».
«Саудовская Аравия таким образом наказывает за несоблюдение квот, в частности Казахстаном, и в то же время пытается удовлетворить требования президента Трампа по снижению цен на нефть», — отметил он.
Читайте также
Страны ОПЕК+ отметили, что могут приостановить или отменить это увеличение в зависимости от ситуации на рынке.
Следующая встреча состоится 1 июня 2025 года, где будут определены объемы добычи на июль.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Регистрируйся сейчас
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems