Стоимость экспорта российской нефти упала до минимума за два года — Bloomberg — Finance.ua
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Стоимость экспорта российской нефти упала до минимума за два года — Bloomberg

Энергетика
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Падение цен на нефть привело к тому, что стоимость экспорта российской сырой нефти снизилась до самого низкого уровня за последние два года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Общая стоимость поставок за четыре недели — до 4 мая — составляла около $4,96 млрд; это на $220 млн, или 4% меньше, чем за такой же период до 27 апреля. Это падение, приведшее к самой низкой стоимости экспорта с апреля 2023 года, является следствием снижения рыночных средних недельных цен на нефть — ниже $50 за баррель.
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На фоне падения мировых цен потоки нефти из всех российских портов за четыре недели до 4 мая почти не изменились и составили 3,29 млн баррелей в сутки.
В целом, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, 30 танкеров загрузили 22,38 млн баррелей российской нефти за неделю до 4 мая.
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Экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтики упали примерно на $4,50 за баррель до среднего уровня чуть более $49 за баррель, в то время как цены на загружаемые в Черном море грузы снизились примерно на $4,30 за баррель — ниже $50. Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO упала примерно на $4,40 до $55,30 за баррель.
Падение стоимости экспорта было вызвано ожиданиями, что возглавляемая россией и Саудовской Аравией ОПЕК+ увеличит плановые показатели добычи на июнь, что впоследствии было решено.
По материалам:
Укрінформ
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