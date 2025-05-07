Стоимость экспорта российской нефти упала до минимума за два года — Bloomberg Сегодня 20:39 — Энергетика

Падение цен на нефть привело к тому, что стоимость экспорта российской сырой нефти снизилась до самого низкого уровня за последние два года.

Об этом сообщает Bloomberg

Общая стоимость поставок за четыре недели — до 4 мая — составляла около $4,96 млрд; это на $220 млн, или 4% меньше, чем за такой же период до 27 апреля. Это падение, приведшее к самой низкой стоимости экспорта с апреля 2023 года, является следствием снижения рыночных средних недельных цен на нефть — ниже $50 за баррель.

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На фоне падения мировых цен потоки нефти из всех российских портов за четыре недели до 4 мая почти не изменились и составили 3,29 млн баррелей в сутки.

В целом, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, 30 танкеров загрузили 22,38 млн баррелей российской нефти за неделю до 4 мая.

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Экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтики упали примерно на $4,50 за баррель до среднего уровня чуть более $49 за баррель, в то время как цены на загружаемые в Черном море грузы снизились примерно на $4,30 за баррель — ниже $50. Цена на ключевой тихоокеанский сорт ESPO упала примерно на $4,40 до $55,30 за баррель.

Падение стоимости экспорта было вызвано ожиданиями, что возглавляемая россией и Саудовской Аравией ОПЕК+ увеличит плановые показатели добычи на июнь, что впоследствии было решено.

Укрінформ По материалам:

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