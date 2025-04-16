Доходы от экспорта российской нефти упали до минимума с июля 2023 года — Bloomberg — Finance.ua
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Доходы от экспорта российской нефти упали до минимума с июля 2023 года — Bloomberg

Энергетика
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Доходы от экспорта российской нефти упали до минимума с июля 2023 года — Bloomberg
Доходы от экспорта российской нефти упали до минимума с июля 2023 года — Bloomberg
Доходы россии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с середины 2023 года, в то время как уровень экспорта сокращается уже третью неделю подряд, а цены на черное золото снизились на фоне торговой войны между США и Китаем.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.
Экспортные потоки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели до 13 апреля снизились до 3,13 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с февраля и примерно на 320 тыс. б/д ниже своего недавнего пика.
Кроме того, валовая стоимость поставок сырой нефти снизилась примерно на 80 миллионов долларов США (или на 6%) до 1,29 миллиарда долларов США в неделю.
Это самый низкий показатель периода, который закончился 16 июля 2023 года.
В общей сложности за неделю до 13 апреля 29 танкеров загрузили 21,93 миллиона баррелей российской сырой нефти, свидетельствуют данные слежения за судами и отчеты портовых агентов. Объем снизился с 22,23 миллиона баррелей на том же количестве судов на прошлой неделе.
Экспортная стоимость российской сырой нефти Urals из портов в Балтийском море уменьшилась примерно на 9,10 доллара за баррель, тогда как загружаемая в портах в Черном море нефть подешевела примерно на 9,40 доллара за баррель.
Цена основного сорта ESPO в российских портах в Тихом океане снизилась примерно на $9,70.
По материалам:
Укрінформ
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