Чехия стала полностью независимой от российской нефти — Finance.ua

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Чехия стала полностью независимой от российской нефти

Энергетика
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Чехия стала полностью независимой от российской нефти
Чехия стала полностью независимой от российской нефти
Чехия впервые в своей истории стала полностью независима от поставок российской нефти.
Об этом в четверг, 17 апреля, заявил премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции, пишет ČTK.
Как отмечается, это произошло после завершения модернизации нефтепровода TAL, который идет с запада.
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Первые увеличенные объемы поставляемой нефтепроводом нефти уже поступили в центральную нефтебазу в Чехии, заявил Фиала.
Теперь Чехия может перекачивать до 8 млн тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в Чехии.
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«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — заявил премьер-министр страны.
Напомним, в январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставку нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода «Дружба».
По материалам:
Європейська правда
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