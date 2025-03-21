Германия конфисковала танкер с российской нефтью на 40 млн евро, — Spiegel — Finance.ua
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Германия конфисковала танкер с российской нефтью на 40 млн евро, — Spiegel

Фондовый рынок
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Правительство Германии решило принять жесткие меры в отношении танкера, принадлежащего теневому флоту, с помощью которого россия продолжает продавать нефть по всему миру в обход санкций.
Об этом сообщает Spiegel.
Таможня арестовала танкер под панамским флагом Eventin, стоявшим на якоре у берегов острова Рюген с середины января. В результате так называемого распоряжения о конфискации, выданного Главным таможенным управлением, старый танкер и около 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью около 40 млн евро теперь переходят в собственность Германии.
Источники в службе безопасности сообщили, что Eventin будет переименован после того, как будет отдан приказ.
Ранее между разными министерствами шли интенсивные дискуссии о том, что делать с танкером, следовавшим из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет.
В середине января Eventin дрейфовал севернее от Рюгена, не имея возможности маневрировать. Из-за неизбежной опасности разлива нефти танкер был отбуксирован и круглосуточно находился под наблюдением береговой охраны и федеральной полиции. С конца февраля судно в списке ЕС как часть теневого флота россии.
Москва продолжает продавать нефть на миллиарды долларов по всему миру с помощью целой армады танкеров, большинство из которых — это старые суда, которые не ходят под российским флагом. После включения Eventin в список, правительство Германии решило конфисковать судно. Со стороны ведомства канцлера Германии и МИДа, этот необычно жесткий подход имеет целью подать россии сигнал о том, что Германия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за транзитом российской нефти через Балтийское море.
Власти сейчас изучают, как и где можно безопасно откачать сырую нефть из резервуаров Eventin и что делать с судном. Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания хотело бы поскорее избавиться от танкера, поскольку обеспокоено его негативным влиянием на окружающую среду и туризм.
По материалам:
РБК-Україна
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