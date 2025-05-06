Экс-глава «Укртатнафты» объявлен в международный розыск за хищение 5,8 млрд грн — Finance.ua

Экс-глава «Укртатнафты» объявлен в международный розыск за хищение 5,8 млрд грн
Руководящий работник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
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Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что компании, подконтрольные организатору схемы, заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались.
Вместо этого легализовывали полученные средства через счета в иностранном банке.
За это следователи полиции объявили всем девяти участникам организованной группы подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
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Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, причастной к экс-главе, и на корпоративные права ряда предприятий. Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск.
При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества (НЦБ Интерпола в Украине) в отношении подозреваемых опубликовали Красные оповещения в учетах Генерального секретариата Интерпола.
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Когда злоумышленников установят в какой-либо из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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