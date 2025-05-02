Злоумышленник похитил 40 000 евро, полученных женщиной после гибели военнослужащего ВСУ — Finance.ua

Злоумышленник похитил 40 000 евро, полученных женщиной после гибели военнослужащего ВСУ Сегодня 07:36 — Криминал

При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 38-летнему уроженцу Запорожской области, который в условиях военного положения похитил денежные средства из квартиры женщины в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины, пишет cripo.com.ua

По данным следствия, в конце апреля этого года мужчина, отбывший наказание за умышленное убийство, находясь в квартире в Черкассах по месту жительства 45-летней женщины, похитил из сейфа денежные средства в сумме 40 000 евро, которые потерпевшая получила от государства после гибели бывшего мужа — военнослужащего.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины на территории г. Днепр.

Следственным судьей к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СВ Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области.

Справка: санкция ч. 5 ст. 185 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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