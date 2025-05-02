БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ — Finance.ua
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БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ

Криминал
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БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ
БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ
Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, организовавшим незаконную схему ввоза автомобилей.
Об этом сообщили в БЭБ.
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Следствием установлено, что подозреваемые в сговоре совместно с руководителем благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ.
В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Подавляющую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели более 50 обысков, изъяты 30 авто, документы, наличные деньги и компьютерная техника.
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Организатор схемы уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику, а также руководителю благотворительной организации — в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Им грозит лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Идет досудебное расследование, устанавливаются другие участники преступной группировки.
Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы Украины, Управления СБУ во Львовской области и при содействии Львовской таможни. Процессуальное руководство — прокуроры Львовской областной прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
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