БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ — Finance.ua

БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ Сегодня 17:31 — Криминал

БЭБ разоблачило преступную группу, наладившую контрабанду автомобилей под видом гумпомощи ВСУ

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, организовавшим незаконную схему ввоза автомобилей.

Об этом сообщили в БЭБ.

Следствием установлено, что подозреваемые в сговоре совместно с руководителем благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Подавляющую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели более 50 обысков, изъяты 30 авто, документы, наличные деньги и компьютерная техника.

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Организатор схемы уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику, а также руководителю благотворительной организации — в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Им грозит лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Идет досудебное расследование, устанавливаются другие участники преступной группировки.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники Управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы Украины, Управления СБУ во Львовской области и при содействии Львовской таможни. Процессуальное руководство — прокуроры Львовской областной прокуратуры.

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