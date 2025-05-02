Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании — Finance.ua

Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании Сегодня 11:45 — Криминал

Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании

Украинские правоохранители задержали в Монако сына экс-президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Александр Богуслаев вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили масштабную схему хищения активов АО «Мотор Сич».

Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за $650 млн.

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Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.

Для реализации сделки в то время руководитель Мотор Сичи организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно снизил стоимость ее акций.

Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС.

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В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Следователи Службы безопасности сообщили сыну экс-президента Мотор Сичи о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также новое подозрение получил экс-глава Мотор Сичи, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с рф. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Напомним, по решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева и его бизнес-партнера Петра Кононенко взыскали в доход государства и передали в управление Фонда государственного имущества.

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