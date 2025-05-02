Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании

Криминал
46
Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании
Сын экс-президента «Мотор Сичи» задержан в Монако, его подозревают в хищении активов компании
Украинские правоохранители задержали в Монако сына экс-президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Александр Богуслаев вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили масштабную схему хищения активов АО «Мотор Сич».
Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за $650 млн.
Читайте также
Согласно материалам производства задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.
Для реализации сделки в то время руководитель Мотор Сичи организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно снизил стоимость ее акций.
Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.
Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС.
Читайте также
В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.
Следователи Службы безопасности сообщили сыну экс-президента Мотор Сичи о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также новое подозрение получил экс-глава Мотор Сичи, который находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с рф. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Напомним, по решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева и его бизнес-партнера Петра Кононенко взыскали в доход государства и передали в управление Фонда государственного имущества.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems