Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными — Finance.ua

Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными

По решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева и его бизнес-партнера Петра Кононенко взыскано в доход государства и передано в управление Фонда государственного имущества.

После инвентаризации активов будет принято решение об их передаче в управление или о продаже, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний, расположенных в Запорожье и области:

ООО «Золотая астра»;

ОДО «Страховая компания «Мотор-Гарант»;

ООО «Винницкий авиационный завод»;

ООО «Вертолеты МСБ»;

АО «Мотор-Банк»;

ЧАО «Азов Трейд-ХХІ».

Также в управление ФГИ перешли доли компаний, принадлежавших Кононенко в ООО «Жекон», ООО «Перспектива-высокие технологии» и ЧАО «Промзапал».

Кроме того, в доход государства взысканы денежные средства Вячеслава Богуслаева: более 554 млн грн на счетах в «Мотор-Банке» и 79,5 млн грн — на счетах в ПУМБ . Эти средства будут переданы Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Что касается конфискованной недвижимости, то Фонд госимущества планирует провести анализ наличия наложенных арестов и последующее их снятие, инвентаризацию (обследование) с фотофиксацией, перерегистрацию за государством в лице Фонда и т. д.

«После этого ФГИУ будет принимать решение об экономически обоснованном управлении или реализации таких активов», — добавили в Фонде.

Как сообщалось, по решению суда в доход государства взысканы следующие активы Вячеслава Богуслаева:

14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыб. состояние «Коса Обеточная», админ. здания);

имущественные права на торговые марки и имущественные права на патенты на промышленные образцы; корпоративные права (51% ООО «Золотая Астра», 90,1% ОДО «СК «Мотор-Гарант», 100% ООО «Винницкий авиационный завод», 100% ООО «Вертолеты МСБ», 100% АО «Мотор-Банк», 16,7% ЧП «Азов Трейд-ХХI»);

336 единиц огнестрельного оружия;

денежные средства на общую сумму 12 593 тыс. долл. США, 236 тыс. евро, 3 206 тыс. руб., 105 526 тыс. грн (в общем эквиваленте около 615 млн грн).

Кроме того, в доход государства взысканы корпоративные права Петра Кононенко в нескольких компаниях (23% ООО «Жекон», 17% ООО «Перспектива-высокие технологии», 19% ЧАО «Промзапал»).

Фінансовий клуб По материалам:

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