Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными — Finance.ua

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Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными

Фондовый рынок
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Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными
Банк и авиационный завод Богуслаева стали государственными
По решению Высшего антикоррупционного суда имущество экс-президента «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева и его бизнес-партнера Петра Кононенко взыскано в доход государства и передано в управление Фонда государственного имущества.
После инвентаризации активов будет принято решение об их передаче в управление или о продаже, сообщает пресс-служба ФГИУ.
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Среди взысканных в доход государства Богуслаева доли или 100% компаний, расположенных в Запорожье и области:
  • ООО «Золотая астра»;
  • ОДО «Страховая компания «Мотор-Гарант»;
  • ООО «Винницкий авиационный завод»;
  • ООО «Вертолеты МСБ»;
  • АО «Мотор-Банк»;
  • ЧАО «Азов Трейд-ХХІ».
Также в управление ФГИ перешли доли компаний, принадлежавших Кононенко в ООО «Жекон», ООО «Перспектива-высокие технологии» и ЧАО «Промзапал».
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Кроме того, в доход государства взысканы денежные средства Вячеслава Богуслаева: более 554 млн грн на счетах в «Мотор-Банке» и 79,5 млн грн — на счетах в ПУМБ. Эти средства будут переданы Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Что касается конфискованной недвижимости, то Фонд госимущества планирует провести анализ наличия наложенных арестов и последующее их снятие, инвентаризацию (обследование) с фотофиксацией, перерегистрацию за государством в лице Фонда и т. д.
«После этого ФГИУ будет принимать решение об экономически обоснованном управлении или реализации таких активов», — добавили в Фонде.
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Как сообщалось, по решению суда в доход государства взысканы следующие активы Вячеслава Богуслаева:
  • 14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыб. состояние «Коса Обеточная», админ. здания);
  • имущественные права на торговые марки и имущественные права на патенты на промышленные образцы; корпоративные права (51% ООО «Золотая Астра», 90,1% ОДО «СК «Мотор-Гарант», 100% ООО «Винницкий авиационный завод», 100% ООО «Вертолеты МСБ», 100% АО «Мотор-Банк», 16,7% ЧП «Азов Трейд-ХХI»);
  • 336 единиц огнестрельного оружия;
  • денежные средства на общую сумму 12 593 тыс. долл. США, 236 тыс. евро, 3 206 тыс. руб., 105 526 тыс. грн (в общем эквиваленте около 615 млн грн).
Кроме того, в доход государства взысканы корпоративные права Петра Кононенко в нескольких компаниях (23% ООО «Жекон», 17% ООО «Перспектива-высокие технологии», 19% ЧАО «Промзапал»).
По материалам:
Фінансовий клуб
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