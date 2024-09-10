«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали — Finance.ua
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«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали

Фондовый рынок
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«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали
«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали
Украина стала владельцем 100% акций АО «Мотор-Банк», которые были конфискованы у подозреваемого в государственной измене экс-президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Мотор-Банк».
Отмечается, что по состоянию на 4 сентября 2024 г. в Реестре владельцев именных ценных бумаг прошли изменения — владельцем 100% акций акционерного общества Мотор-Банк стало государство в лице субъекта управления объектами государственной собственности — Фонда государственного имущества Украины.
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«Переход АО „Мотор-Банк“ в собственность государства — это важный шаг для обеспечения стабильной деятельности банка и поддержки интересов вкладчиков, кредиторов и клиентов банка, а также защиты от угроз для финансовой стабильности страны», — отмечают в финучреждении.
Там добавляют, что национализация банка проходит без прерывания каких-либо рабочих процессов, банк спокойно продолжает свою работу в интересах государства и граждан и начинает новый этап своей деятельности.
«Дальнейшее устойчивое развитие банка, разработка инновационных продуктовых решений, участие в государственных программах и привлечение новых партнеров и клиентов — вот наша цель в статусе государственного банка», — заявили в пресс-службе банка.
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Отметим, что сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и PIN банк.
Ранее сообщалось, что НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с бывшим президентом «Мотор-Сичи» Вячеславом Богуслаевым.
Напомним, 22 января Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском, в котором предлагало конфисковать имущество Богуслаева.
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СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.
4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.
По материалам:
Діло
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