«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали — Finance.ua

«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

«Мотор-Банк» Богуслаева национализировали

Украина стала владельцем 100% акций АО «Мотор-Банк», которые были конфискованы у подозреваемого в государственной измене экс-президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Мотор-Банк».

Отмечается, что по состоянию на 4 сентября 2024 г. в Реестре владельцев именных ценных бумаг прошли изменения — владельцем 100% акций акционерного общества Мотор-Банк стало государство в лице субъекта управления объектами государственной собственности — Фонда государственного имущества Украины.

«Переход АО „Мотор-Банк“ в собственность государства — это важный шаг для обеспечения стабильной деятельности банка и поддержки интересов вкладчиков, кредиторов и клиентов банка, а также защиты от угроз для финансовой стабильности страны», — отмечают в финучреждении.

Там добавляют, что национализация банка проходит без прерывания каких-либо рабочих процессов, банк спокойно продолжает свою работу в интересах государства и граждан и начинает новый этап своей деятельности.

«Дальнейшее устойчивое развитие банка, разработка инновационных продуктовых решений, участие в государственных программах и привлечение новых партнеров и клиентов — вот наша цель в статусе государственного банка», — заявили в пресс-службе банка.

Отметим, что сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк , Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и PIN банк.

Ранее сообщалось, что НБУ аннулировал лицензии страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений, связанных с бывшим президентом «Мотор-Сичи» Вячеславом Богуслаевым.

Напомним, 22 января Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском, в котором предлагало конфисковать имущество Богуслаева.

СБУ задержала Богуслаева 22 октября 2022 года. По данным спецслужбы, он наладил транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

4 ноября суд наложил арест на все имущество президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Діло По материалам:

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