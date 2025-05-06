Нефть рф обесценилась до двухлетнего минимума — Finance.ua

Нефть рф обесценилась до двухлетнего минимума Сегодня 18:32 — Энергетика

Цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель — это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше, чем предусмотрено в государственном бюджете.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По подсчетам Reuters, средняя цена смеси Urals и ESPO упала до $48,92 за баррель или 3,9 тыс. рублей. Это меньше заложенного в бюджет россии показателя — 6,7 тыс. рублей.

Многие аналитики считают, что Кремлю придется повышать налоги, сокращать расходы на социальные программы и наращивать заимствования, если он хочет сбалансировать бюджет без урезания оборонных расходов.

Падение связано с ожиданиями, что мировое производство нефти будет превышать потребление. За последние шесть торговых сессий мировые цены на нефть потеряли более 10%, а с апреля снизились более чем на 20%. Тогда заявления президента США Дональда Трампа по поводу торговых пошлин вызвали опасения по поводу глобального экономического замедления.

На стоимость нефти также повлияло решение ОПЕК+ (в которую входит и россия) ускорить темпы увеличения добычи.

Трамп в понедельник заявил, что москва и Киев хотят завершить войну, и что президент россии путин стал более склонным к миру после падения цен на нефть.

Энергоресурсы обеспечивают около трети доходов российского бюджета. Из-за падения цен правительство на прошлой неделе увеличило прогноз дефицита бюджета на 2025 год с 0,5% до 1,7% ВВП. Это произошло после снижения прогноза энергетических доходов на 24% из-за ожиданий длительного периода низких цен на нефть.

Економічна Правда По материалам:

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