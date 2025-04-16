ОПЕК снижает прогноз спроса на нефть из-за торговой войны — Finance.ua

ОПЕК снижает прогноз спроса на нефть из-за торговой войны Сегодня 07:48 — Энергетика

ОПЕК снижает прогноз спроса на нефть из-за торговой войны

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снижает прогнозы роста глобального спроса на нефть в 2025—2026 годах, поскольку пошлины президента США Дональда Трампа окажут негативное влияние на потребление энергоносителей.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ОПЕК прогнозирует, что в 2025 и 2026 годах спрос на нефть составит примерно 100 000 баррелей в день, при этом ежегодный рост составит 1,3 миллиона баррелей или примерно 1%.

Лидер ОПЕК Саудовская Аравия неожиданно использовала падение нефтяного рынка, ускорив запланированное увеличение добычи.

Кроме того, Казахстан, несмотря на то, что вел переговоры с международными нефтяными компаниями по ограничению поставок, снова увеличил добычу. В прошлом месяце добыча выросла на 37 000 баррелей в сутки в среднем до 1,852 млн баррелей в сутки. Это на 422 000 баррелей в день больше, чем уровень, который он обязался выкачивать, превысив свою квоту.

Діло По материалам:

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