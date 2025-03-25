ОПЕК+ будет увеличивать добычу нефти еще два месяца — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ОПЕК+ будет увеличивать добычу нефти еще два месяца — Reuters

Энергетика
67
ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться своего плана увеличения добычи нефти второй месяц подряд в мае.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
ОПЕК+ - это группа, в которую входят страны ОПЕК и союзные производители во главе с россией, которая добывает более 40% мировой нефти.
Читайте также
В мае группа планирует увеличить добычу на 135 000 баррелей в сутки. Это будет второе ежемесячное увеличение в рамках плана сокращения добычи на миллионы баррелей в сутки, которое группа планирует осуществить с 2022 года.
Группа крупнейших стран — производителей нефти пытается повысить добычу для членов, дисциплинированно выполнявших свои обязательства, одновременно оказывая давление на других, превысивших добычу.
Читайте также
Семь членов ОПЕК+ будут осуществлять дополнительные ежемесячные сокращения добычи с марта этого года по июнь 2026 года для компенсации предыдущей добычи выше согласованных уровней.
Ранее в этом месяце вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что ОПЕК+ может отменить решение об увеличении добычи после апреля, если на рынке возникнут дисбалансы.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems