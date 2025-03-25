ОПЕК+ будет увеличивать добычу нефти еще два месяца — Reuters Сегодня 09:45 — Энергетика

ОПЕК+, вероятно, будет придерживаться своего плана увеличения добычи нефти второй месяц подряд в мае.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

ОПЕК+ - это группа, в которую входят страны ОПЕК и союзные производители во главе с россией, которая добывает более 40% мировой нефти.

В мае группа планирует увеличить добычу на 135 000 баррелей в сутки. Это будет второе ежемесячное увеличение в рамках плана сокращения добычи на миллионы баррелей в сутки, которое группа планирует осуществить с 2022 года.

Группа крупнейших стран — производителей нефти пытается повысить добычу для членов, дисциплинированно выполнявших свои обязательства, одновременно оказывая давление на других, превысивших добычу.

Семь членов ОПЕК+ будут осуществлять дополнительные ежемесячные сокращения добычи с марта этого года по июнь 2026 года для компенсации предыдущей добычи выше согласованных уровней.

Ранее в этом месяце вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что ОПЕК+ может отменить решение об увеличении добычи после апреля, если на рынке возникнут дисбалансы.

Економічна Правда По материалам:

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