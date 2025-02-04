ОПЕК+ пересмотрит ограничение поставок нефти из-за роста цен после пошлин Трампа — Finance.ua
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ОПЕК+ пересмотрит ограничение поставок нефти из-за роста цен после пошлин Трампа

Энергетика
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ОПЕК+ пересмотрит ограничение поставок нефти из-за роста цен после пошлин Трампа
ОПЕК+ пересмотрит ограничение поставок нефти из-за роста цен после пошлин Трампа
Ключевые члены ОПЕК+ намерены собраться в понедельник на встречу, на которой, как ожидается, они оставят текущие планы поставок без изменений.
Об этом пишет Bloomberg.
Группа во главе с Саудовской Аравией и россией, которая уже более двух лет сдерживает добычу, пытаясь поддержать цены, намерена сохранить эти ограничения до конца этого квартала, а затем постепенно возобновлять добычу каждый месяц, начиная с апреля.
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Несколько делегатов ОПЕК+ заявили, что пока не будут корректировать план, поскольку рынки нефти остаются нестабильными на фоне падения спроса в Китае и избыточного предложения на американском континенте.
Дальнейшее усложнение создают торговые пошлины США в отношении Канады и Мексики, а также перспектива принятия мер к Китаю. Трамп также предупредил об усилении санкций против членов ОПЕК+ Ирана, россии и Венесуэлы.
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Напомним, министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег по ОПЕК+ провели переговоры после призыва Дональда Трампа снизить цены на нефть и накануне встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+ на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к мировым бизнесменам и политическим лидерам, 24 января, потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть и снизить процентные ставки, а также предупредил их, что они столкнутся с тарифами, если будут производить свою продукцию где-то, кроме США.
По материалам:
Економічна Правда
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