Если Китай откажется от российской нефти, то россия окажется на грани краха — Finance.ua
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Если Китай откажется от российской нефти, то россия окажется на грани краха

Энергетика
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Если Китай откажется от российской нефти, то россия окажется на грани краха
Если Китай откажется от российской нефти, то россия окажется на грани краха
В прошлом году россия и Китай подписали соглашение до 2030 года, в частности в энергетической сфере, где рф обязуется поставлять энергоресурсы без перебоев. Это вызывает вопрос об усилении газовой зависимости россии от Китая, что может привести к краху рф.
Как рассказал бывший руководитель ООО «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон в интервью 24 Каналу, после того как россия потеряла экспортные рынки на Западе, она оказалась в полной зависимости от Китая, который стал основным покупателем и финансовым партнером.
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«Главный тот, кто покупает и платит деньги. Фактически, когда россия потеряла свои экспортные рынки на Западе, она впала в полную зависимость Китая, который и диктует цены», — заявил Макогон.
По его словам, если Китай перестанет покупать российскую нефть, это повлечет за собой катастрофические последствия для россии, поскольку треть ее федерального бюджета зависит от экспорта нефти и газа.
Также он высказал уверенность, что зависимость россии от Китая будет только расти.
По материалам:
Телеканал 24
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