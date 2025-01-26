В поисках дешевой нефти Китай в 2024 году увеличил импорт из россии — Finance.ua
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В поисках дешевой нефти Китай в 2024 году увеличил импорт из россии

Энергетика
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В 2024 году Китай импортировал из россии на 1% больше нефти по сравнению с 2023 годом, побив рекорд. В то же время закупки из Саудовской Аравии упали на 9%. Все потому, что Китай искал более дешевую нефть, чтобы компенсировать ослабление маржи.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным Главного таможенного управления Китая, за 2024 год страна импортировала 108,5 миллиона метрических тонн, в том числе через трубопроводы и морские поставки. Это ориентировочно 2,17 миллиона баррелей в день.

российская нефть привлекла дешевизной

В Китае поставки нефти из россии поддерживали и независимые нефтеперерабатывающие заводы, и государственные предприятия этой отрасли.
Для сравнения Саудовская Аравия отгрузила 78,64 миллиона тонн, или около 1,57 миллиона баррелей в сутки. Это меньше на 1,72 миллиона баррелей в сутки, чем в 2023 году.
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Импорт из Саудовской Аравии Китай ограничивал из-за роста цен и возросшей доли нефти из россии и Ирана по меньшей цене.
В то же время в IV квартале доля Саудовской Аравии в импорте Китая выросла после того, как сократились поставки Ирана и снизились цены ОПЕК.
Доля рынка Саудовской Аравии подскочила в IV квартале после резкого снижения цен со стороны короля ОПЕК и снижения иранского предложения.
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Общий импорт сырой нефти в Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, снизился на 1,9%. Это первое ежегодное понижение, кроме периода пандемии. Это связано со слабым экономическим ростом и понижением спроса на топливо.

Роль Малайзии и Венесуэлы в поставках

Малайзия — это ведущий центр перевалки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы. Оттуда в прошлом году Китай импортировал на 28% больше обычного.
Так, страна заняла третье место после Саудовской Аравии. В декабре из Венесуэлы вывезли почти 290 тысяч тонн.
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Почти вся импортируемая Китай иранская нефть поставляется независимым переработчикам, в том числе крупным интегрированным заводам и традиционным более мелким предприятиям. Ибо все они испытывают давление из-за низких маржей и слабого спроса на топливо и химикаты.
По материалам:
theБабель
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