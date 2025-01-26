В поисках дешевой нефти Китай в 2024 году увеличил импорт из россии — Finance.ua

В поисках дешевой нефти Китай в 2024 году увеличил импорт из россии
В 2024 году Китай импортировал из россии на 1% больше нефти по сравнению с 2023 годом, побив рекорд. В то же время закупки из Саудовской Аравии упали на 9%. Все потому, что Китай искал более дешевую нефть, чтобы компенсировать ослабление маржи.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Главного таможенного управления Китая, за 2024 год страна импортировала 108,5 миллиона метрических тонн, в том числе через трубопроводы и морские поставки. Это ориентировочно 2,17 миллиона баррелей в день.
российская нефть привлекла дешевизной
В Китае поставки нефти из россии поддерживали и независимые нефтеперерабатывающие заводы, и государственные предприятия этой отрасли.
Для сравнения Саудовская Аравия отгрузила 78,64 миллиона тонн, или около 1,57 миллиона баррелей в сутки. Это меньше на 1,72 миллиона баррелей в сутки, чем в 2023 году.
Импорт из Саудовской Аравии Китай ограничивал из-за роста цен и возросшей доли нефти из россии и Ирана по меньшей цене.
В то же время в IV квартале доля Саудовской Аравии в импорте Китая выросла после того, как сократились поставки Ирана и снизились цены ОПЕК.
Доля рынка Саудовской Аравии подскочила в IV квартале после резкого снижения цен со стороны короля ОПЕК и снижения иранского предложения.
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Общий импорт сырой нефти в Китай, крупнейший в мире покупатель сырой нефти, снизился на 1,9%. Это первое ежегодное понижение, кроме периода пандемии. Это связано со слабым экономическим ростом и понижением спроса на топливо.
Роль Малайзии и Венесуэлы в поставках
Малайзия — это ведущий центр перевалки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы. Оттуда в прошлом году Китай импортировал на 28% больше обычного.
Так, страна заняла третье место после Саудовской Аравии. В декабре из Венесуэлы вывезли почти 290 тысяч тонн.
Почти вся импортируемая Китай иранская нефть поставляется независимым переработчикам, в том числе крупным интегрированным заводам и традиционным более мелким предприятиям. Ибо все они испытывают давление из-за низких маржей и слабого спроса на топливо и химикаты.
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