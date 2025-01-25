Келлог: Для прекращения войны нужно снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель — Finance.ua
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Келлог: Для прекращения войны нужно снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель

Энергетика
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Келлог: Для прекращения войны нужно снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель
Келлог: Для прекращения войны нужно снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель
Просто поддержка Украины на поле боя не заставит россию прекратить войну.
Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и рф Кит Келлог, пишет АР News.
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Он считает, что мир не сможет заставить россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя.
Он предположил, что ответом могут стать более «жестокие меры влияния» на российскую нефтяную промышленность.
«россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?» — сказал Келлог.
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Напомним, с декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Механизм работал с 5 декабря 2022 года.
Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить максимальную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель, установленную странами G7, чтобы снизить доходы РФ.
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По материалам:
РБК-Україна
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