Келлог: Для прекращения войны нужно снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель Сегодня 13:33 — Энергетика

Келлог: Для прекращения войны нужно снизить цену на нефть до 45 долларов за баррель

Просто поддержка Украины на поле боя не заставит россию прекратить войну.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и рф Кит Келлог, пишет АР News.

Читайте также Стоимость транспортировки нефти рф в Китай возросла в пять раз после санкций США

Он считает, что мир не сможет заставить россию прекратить войну, просто помогая Украине одерживать победы на поле боя.

Он предположил, что ответом могут стать более «жестокие меры влияния» на российскую нефтяную промышленность.

«россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что в принципе является базовой точкой безубыточности?» — сказал Келлог.

Читайте также Нефть дешевеет из-за планов Трампа развязать торговые войны на нескольких фронтах

60 долларов США за баррель. Механизм работал с 5 декабря 2022 года. Напомним, с декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровнеза баррель. Механизм работал с 5 декабря 2022 года.

Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить максимальную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель, установленную странами G7, чтобы снизить доходы РФ.

Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.