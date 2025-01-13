Шесть стран ЕС призывают снизить верхний предел цен G7 на российскую нефть — Finance.ua

Шесть стран ЕС призывают снизить верхний предел цен G7 на российскую нефть Сегодня 19:44 — Энергетика

Шесть стран ЕС призывают снизить верхний предел цен G7 на российскую нефть

Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить максимальную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель, установленную странами G7, чтобы снизить доходы рф.

Об этом говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии исполнительному органу ЕС, передает Reuters.

«Меры, направленные на увеличение доходов от экспорта нефти, являются решающими, поскольку они уменьшают единственный самый важный источник дохода россии. Мы считаем, что сейчас пора еще больше усилить влияние наших санкций, снизив максимальную цену G7 на нефть», — говорится в письме.

Предельная цена G7 была установлена ​​на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов — максимум 100 долларов за баррель премиальных продуктов и 45 долларов за баррель для учетных продуктов.

Отмечается, что эти максимальные цены не изменялись с декабря 2022 года и февраля 2023 года, когда они были введены, тогда как в 2023 и 2024 годах цены на российскую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня.

«Сегодня международный рынок нефти обеспечен лучше, чем в 2022 году, что снижает риск того, что более низкий ценовой предел вызовет шок предложения. Учитывая ограниченные возможности хранения и чрезмерную зависимость доходов от экспорта энергоносителей, у россии нет альтернативы продолжению экспорта нефти даже по существенно более низкой цене», — говорится в письме.

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Напомним, в начале июля 2022 года страны «Группы семи» договорились обвалить цены на российскую нефть. Создав таким образом специальный механизм, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в общем договоре.

3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Механизм работал с 5 декабря 2022 года.

Вслед за ЕС страны G7 и Австралия также ввели ограничение цены на поставляемую морским транспортом нефть из россии на уровне 60 долларов за баррель.

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