Украина предлагает снизить "потолок" цен на нефть рф до $45 за баррель Сегодня 16:26 — Энергетика

Украина предлагает снизить "потолок" цен на нефть рф до $45 за баррель

Украина предлагает еще больше снизить «потолок» цен на российскую нефть.

Об этом сообщает Минэкономики.

«Мощные санкции Запада против российского „Росатома“ — это лишь вопрос времени. Сегодня наших партнеров сдерживает зависимость ряда стран от российского монополиста. Однако Украина на своем примере доказала, что избавиться от такой зависимости — вполне реальное дело», — рассказал в эфире Национального телемарафона замминистра экономики Алексей Соболев.

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Как рассказал Соболев, одним из приоритетных вопросов санкционной политики, по которым Украина работает с партнерами, является введение санкций против российской атомной отрасли. И в этом вопросе достигнут значительный прогресс.

«Недавно ряд стран из G7 — Великобритания, США, Канада, Япония и Франция — заявили о намерении вытеснить россию с международного рынка ядерной энергии. Это очень важно, поскольку эти страны смогут предложить странам, сейчас зависящим от российской ядерной энергетики, альтернативу. Конечно, просто так нельзя взять и заменить „Росатом“ другим поставщиком топлива. Это сложный технологический процесс. Но Украина доказывает, что это возможно: мы ввели санкции против „Росатома“ и переходим на топливо западных поставщиков», — отметил он.

По его словам, Украина настаивает на введении Евросоюзом санкций против российских алмазов. Этот источник экспортных доходов приносил государству- агрессору в начале вторжения 4−4,5 млрд дол. США доходов ежегодно.

Также в фокусе внимания Украины постоянно находится вопрос уменьшения price cap на сырую нефть и нефтепродукты. Как акцентировал Алексей Соболев, введение санкционной коалицией этого инструмента больно отразилось на нефтегазовых доходах россии. Если в прошлом году экспорт нефти и газа россией составил 349 млрд дол., то в текущем году, по прогнозам экспертов, россия получит от этого экспорта около 173 млрд дол.

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«Но и это для Украины слишком мало, и мы добиваемся, чтобы „потолок“ цен снизили с 60 долларов за баррель до 45 или даже до 30 долларов, чтобы срезать эти доходы на ведение войны россией еще больше», — отметил Алексей Соболев.

Наконец, по словам заместителя министра экономики, ключевым вопросом остается противодействие обходу санкций. Как отметил Алексей Соболев, есть страны, желающие зарабатывать на торговле с государством-террористом. И есть также желающие зарабатывать в том числе на торговле подсанкционными товарами. Украина активно сотрудничает с партнерами для того, чтобы совместно противодействовать этому.

«Позиция мира и Украины четкая: зарабатывать не удастся. Есть план, как это предотвратить. Так что хотят или не хотят такие страны присоединяться к санкционной коалиции, а россия будет изолирована», — сказал Алексей Соболев.

По его словам, Украина и партнеры действуют как дипломатическими методами, так и путем введения вторичных санкций. В частности, например, Министерство финансов США за последний год применило санкции к более чем 100 физическим и юридическим лицам, занимающимся деятельностью с целью обойти международные санкции и экспортный контроль, введенный против россии.

Как подчеркнул Алексей Соболев, все приоритетные направления санкционной политики отражены в новом плане группы Ермака-Макфола Action Plan 2.0 и будут реализованы.

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