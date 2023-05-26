Япония расширяет санкции против россии — Finance.ua

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Япония расширяет санкции против россии

Мир
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Япония расширяет санкции против россии
Япония расширяет санкции против россии
Япония ужесточает санкции в отношении россии в связи с развязанной против Украины войной.
Об этом сообщил японский МИД в пятницу.
Как следует из сообщения, в обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из россии, чьи активы в Японии замораживаются. Внедряются также экспортные ограничения по 80 организациям.
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Санкции, в частности, вводятся против ряда российских военных, в том числе против командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зусько, начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск россии Михаила Матвеевского.
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К тому же в список лиц вошел председатель правления и член совета директоров АО «Концерн ПКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
Среди организаций, активы которых будут заморожены, значатся НПП «Связь», завод «Метеор», различные предприятия авиапрома и оборонной промышленности.
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Экспортные ограничения вводятся, в частности, в отношении Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Акционерного общества «Концерн Автоматика», компании «КАМАЗ», фонда «Сколково», Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова и других.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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