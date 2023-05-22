Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе из Китая – Еврокомиссия — Finance.ua
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Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе из Китая – Еврокомиссия

Фондовый рынок
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Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе из Китая – Еврокомиссия
Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе из Китая – Еврокомиссия
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против россии содержит ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают москве уклоняться от санкций.
Об этом она сказала в интервью немецкому вещателю ZDF.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС серьезно настроен покончить с уклонением от санкций со стороны россии.
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«И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых мы имеем четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в россию из Европейского Союза в обход через третьи страны», — отметила она.
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По словам фон дер Ляйен, из этих компаний «около восьми» зарегистрированы в Китае.
«Это не значит, что они должны быть китайскими компаниями. Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, происходящих из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими», — добавила чиновник.
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Как известно, в рамках проекта следующего одиннадцатого пакета санкций ЕС впервые предложил новый механизм с третьими странами, которые считаются причастными к обходу санкций против россии, помогая ей импортировать товары двойного назначения.
Министерство иностранных дел Китая ранее выступило против каких-либо санкций, использующих отношения Пекина и москвы как повод для причинения ущерба торговому сотрудничеству.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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