ЕС подтвердил планы относительно санкций против третьих государств, которые помогают рф с товарами — Finance.ua

ЕС подтвердил планы относительно санкций против третьих государств, которые помогают рф с товарами Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

ЕС подтвердил планы относительно санкций против третьих государств, которые помогают рф с товарами

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник подтвердила, что новый пакет санкций против россии будет содержать меры в отношении третьих стран, которые помогают государству-агрессору в ведении войны против Украины.

Об этом сообщает Euronews.

По словам фон дер Ляйен, подготовленные Еврокомиссией мероприятия являются «по сути предупреждением о том, что мы серьезно относимся к нашим санкциям, что мы можем запретить (экспорт. — Ред.) определенных товаров в третьи страны, если есть четкие доказательства того, что это обход санкций и поставки в Россию».

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«Мы видим, что существует несоответствие между тем, что начинается в Европейском Союзе, проходит транзитом через россию, а затем оказывается в третьей стране. И поэтому мы обсуждаем как сдерживающий фактор вопрос о том, должен ли быть такой запрет на транзит», — пояснила она.

Глава Еврокомиссии не уточнила, как именно будет работать этот механизм, и вспомнила, что речь идет о «нескольких контрольных точках», подтверждающих необходимость ограничений.

Также, добавила она, новый пакет санкций может расширить список товаров ЕС, запрещенных для транзита через россию.

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Ранее, напомним, о таких ограничениях официально не сообщалось. Но в ЕС подтверждали, что импорт в россию таких товаров, как полупроводники и интегральные схемы из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и другие, резко возрос с началом полномасштабной войны в Украине.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны «в очень тесной координации» со странами G7.

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Українська правда По материалам:

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