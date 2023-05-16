ЕС подтвердил планы относительно санкций против третьих государств, которые помогают рф с товарами — Finance.ua

ЕС подтвердил планы относительно санкций против третьих государств, которые помогают рф с товарами
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник подтвердила, что новый пакет санкций против россии будет содержать меры в отношении третьих стран, которые помогают государству-агрессору в ведении войны против Украины.
Об этом сообщает Euronews.
По словам фон дер Ляйен, подготовленные Еврокомиссией мероприятия являются «по сути предупреждением о том, что мы серьезно относимся к нашим санкциям, что мы можем запретить (экспорт. — Ред.) определенных товаров в третьи страны, если есть четкие доказательства того, что это обход санкций и поставки в Россию».
«Мы видим, что существует несоответствие между тем, что начинается в Европейском Союзе, проходит транзитом через россию, а затем оказывается в третьей стране. И поэтому мы обсуждаем как сдерживающий фактор вопрос о том, должен ли быть такой запрет на транзит», — пояснила она.
Глава Еврокомиссии не уточнила, как именно будет работать этот механизм, и вспомнила, что речь идет о «нескольких контрольных точках», подтверждающих необходимость ограничений.
Также, добавила она, новый пакет санкций может расширить список товаров ЕС, запрещенных для транзита через россию.
Ранее, напомним, о таких ограничениях официально не сообщалось. Но в ЕС подтверждали, что импорт в россию таких товаров, как полупроводники и интегральные схемы из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и другие, резко возрос с началом полномасштабной войны в Украине.
На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны «в очень тесной координации» со странами G7.
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