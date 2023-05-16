Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну — Finance.ua

Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну Сегодня 12:41 — Мир

Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну

Международные санкции напрямую влияют на способность рф вести войну против Украины, поскольку существенно ограничивают деятельность ВПК россии и постепенно разрушают ее экономику.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Санкции влияют на способность путина вести войну», — сказал представитель Белого дома.

Читайте также Министр финансов США раскрыла ключевое направление санкций против россии в этом году

По его словам, иначе россия не обращалась бы к Ирану за беспилотниками и не пыталась покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее. Ведь экономические ограничения и меры экспортного контроля против россии не дают ей производить новое оружие, в том числе ракеты и высокоточные боеприпасы — из-за отсутствия доступа к технологиям, микроэлектронике и другим необходимым инструментам.

«Поэтому мы знаем, что санкции имеют свой эффект», — подчеркнул Кирби.

Он отметил, что для этого нужно время. И если экономика россии не была разрушена полностью за последний год, она все же значительно пострадала. По мнению Кирби, это принудило кремлевское руководство к чрезмерным финансовым расходам, в частности, с целью укрепления рубля, однако такие радикальные меры не могут длиться долго.

Читайте также Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций

«путину придется учитывать экономические последствия, к которым приводят санкции и экспортный контроль», — убежден представитель Белого дома.

Кирби добавил, что для этого понадобится определенное время, но уже сейчас видны трещины в российской экономике.

В то же время он отметил, что во время саммита лидеров G7 на этой неделе будет продемонстрировано серьезное намерение привлечь россию к ответственности, в том числе путем применения экономических инструментов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.