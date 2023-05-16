Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну — Finance.ua

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Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну

Мир
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Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну
Белый дом: Санкции влияют на способность путина вести войну
Международные санкции напрямую влияют на способность рф вести войну против Украины, поскольку существенно ограничивают деятельность ВПК россии и постепенно разрушают ее экономику.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Санкции влияют на способность путина вести войну», — сказал представитель Белого дома.
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По его словам, иначе россия не обращалась бы к Ирану за беспилотниками и не пыталась покупать артиллерийские снаряды в Северной Корее. Ведь экономические ограничения и меры экспортного контроля против россии не дают ей производить новое оружие, в том числе ракеты и высокоточные боеприпасы — из-за отсутствия доступа к технологиям, микроэлектронике и другим необходимым инструментам.
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«Поэтому мы знаем, что санкции имеют свой эффект», — подчеркнул Кирби.
Он отметил, что для этого нужно время. И если экономика россии не была разрушена полностью за последний год, она все же значительно пострадала. По мнению Кирби, это принудило кремлевское руководство к чрезмерным финансовым расходам, в частности, с целью укрепления рубля, однако такие радикальные меры не могут длиться долго.
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«путину придется учитывать экономические последствия, к которым приводят санкции и экспортный контроль», — убежден представитель Белого дома.
Кирби добавил, что для этого понадобится определенное время, но уже сейчас видны трещины в российской экономике.
В то же время он отметил, что во время саммита лидеров G7 на этой неделе будет продемонстрировано серьезное намерение привлечь россию к ответственности, в том числе путем применения экономических инструментов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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