Министр финансов США раскрыла ключевое направление санкций против россии в этом году — Finance.ua

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Министр финансов США раскрыла ключевое направление санкций против россии в этом году

Фондовый рынок
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Министр финансов США раскрыла ключевое направление санкций против россии в этом году
Министр финансов США раскрыла ключевое направление санкций против россии в этом году
Центральным элементом стратегии США в отношении санкций против россии в этом году будет ограничение ее способности обходить эти санкции.
Как сообщает Bloomberg, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Японии, отметив, что россия пытается обойти санкции, поскольку они действительно на нее влияют.
«В этом году центральным элементом нашей стратегии являются дальнейшие действия по пресечению попыток россии уклониться от наших санкций», — отметила Йеллен.
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Также она изложила трехаспектный подход, направленный на улучшение обмена информацией между участвующими в санкциях странами, оказание давления на «компании и юрисдикции, которые… допускают или способствуют уклонению от санкций» и закрытие каналов, используемых россией для «поставок и финансирования» своей армии".
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В то же время, она не упомянула о наложении штрафов на страны за помощь россии в обходе санкций. Министерство финансов уже усилило в этом году оговорки для компаний по соглашениям, которые могут помочь россии избежать западных санкций.
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Как отмечает Bloomberg, ЕС также обсуждает новые механизмы, направленные на третьи страны, которые, по его мнению, недостаточно помогают предотвратить приобретение россией запрещенных товаров. Поставки в россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, резко выросли из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай.
Йеллен также высоко оценила установленный США потолок цен на российскую нефть, который в сочетании с санкциями ЕС помог снизить доходы россии от экспорта нефти, не нарушая глобальных поставок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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