Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций — Finance.ua

Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве заявила, что страны Евросоюза продолжают делать все, что в их силах, чтобы остановить военную агрессию россии.

Европейский Союз уже готовит 11 пакет санкций. В настоящее время в ЕС сосредоточены на борьбе с обходом санкции, рассказала она.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что в новом пакете санкций против России содержит три новых элемента, и все они касаются возможного обхода санкций агрессором.

В 11-м пакете ЕС:

усовершенствует имеющиеся инструменты ограничения и расширит список товаров, транзит и экспорт которых будет запрещен;

предложит новый инструмент для борьбы с обходом санкций, поскольку европейские товары экспортируются в третьи страны, а затем все равно оказываются в россии;

предложат запретить «теневые» организации из россии и третьих стран, которые намеренно обходят санкции.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в Европе продолжают обсуждать вступление Украины в ЕС.

«Мы также обсудили прогресс Украины на пути в ЕС. Я уважаю усилия Украины, упорно работавшей над реформами в условиях полномасштабной войны. Работу нужно продолжать. Украина может рассчитывать на нашу поддержку и экспертизу на протяжении всего процесса», — сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина — это сердце, которое бьется в унисон с сегодняшними европейскими ценностями и на передовой защищает такие европейские ценности как свобода и демократия.

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По ее словам, именно Украина сейчас борется за идеалы Европы, которые режим путина уже уничтожил в России, а теперь пытается уничтожить и в Украине.

Справка Finance.ua:

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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