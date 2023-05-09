Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций — Finance.ua
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Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций

Казна и Политика
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Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций
Фон дер Ляйен назвала основные пункты 11-го пакета санкций
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве заявила, что страны Евросоюза продолжают делать все, что в их силах, чтобы остановить военную агрессию россии.
Европейский Союз уже готовит 11 пакет санкций. В настоящее время в ЕС сосредоточены на борьбе с обходом санкции, рассказала она.
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Фон дер Ляйен подчеркнула, что в новом пакете санкций против России содержит три новых элемента, и все они касаются возможного обхода санкций агрессором.
В 11-м пакете ЕС:
  • усовершенствует имеющиеся инструменты ограничения и расширит список товаров, транзит и экспорт которых будет запрещен;
  • предложит новый инструмент для борьбы с обходом санкций, поскольку европейские товары экспортируются в третьи страны, а затем все равно оказываются в россии;
  • предложат запретить «теневые» организации из россии и третьих стран, которые намеренно обходят санкции.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что в Европе продолжают обсуждать вступление Украины в ЕС.
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«Мы также обсудили прогресс Украины на пути в ЕС. Я уважаю усилия Украины, упорно работавшей над реформами в условиях полномасштабной войны. Работу нужно продолжать. Украина может рассчитывать на нашу поддержку и экспертизу на протяжении всего процесса», — сказала она.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина — это сердце, которое бьется в унисон с сегодняшними европейскими ценностями и на передовой защищает такие европейские ценности как свобода и демократия.
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По ее словам, именно Украина сейчас борется за идеалы Европы, которые режим путина уже уничтожил в России, а теперь пытается уничтожить и в Украине.

Справка Finance.ua:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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