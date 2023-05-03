ЕС перекроет россии все лазейки для обхода санкций — Bloomberg Сегодня 19:45

США и страны Евросоюза (ЕС) готовят отдельные пакеты новых санкций против россии, которые будут направлены на ограничение транзита товаров через территорию страны-агрессора.

Как сообщает Bloomberg , ожидается, что новые ограничения будут обнародованы во время встречи лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) в конце мая.

Ключевая цель новых мер — закрыть лазейки в ранее введенных санкциях и решить проблему их обхода. США и Япония готовят свои пакеты санкций.

Среди обсуждаемых ЕС предложений также введение санкций против судов, которые отключают навигационные системы.

Также сообщается, что Канада разрабатывает ответные меры на похищение оккупантами украинских детей и санкции в отношении российской оборонной промышленности. Кроме того, планируется, что ЕС в рамках 11-го пакета санкций внесет в черный список еще около 30 человек.

Ожидается, что лидеры G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Рассматривается запрет на любой экспорт, за исключением товаров, на которые ранее были введены исключения (сельскохозяйственные товары, продукты питания и лекарства), и ограничение торговли алмазами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.