ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, помогающих рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, помогающих рф

Фондовый рынок
18
ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, помогающих рф
ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, помогающих рф
Европейский Союз готовит санкции против китайских компаний, помогающих обеспечивать россию вооружением.
Об этом написало издание Financial Times.
На этой неделе Европейский Союз планирует обсудить новый пакет санкций, в ограничительный список могут попасть семь китайских компаний.
Читайте также
Речь идет о двух компаниях из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, еще 5 — из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.
Место для вашей рекламы
Часть из упомянутых компаний уже находятся под американскими и европейскими санкциями за то, что помогают снабжать российский военно-промышленный комплекс.
Ранее СМИ сообщали, что США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против россии, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.
Читайте также
США и Япония готовят свои пакеты. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей и наказание для российской оборонной промышленности.
Планы будут обнародованы на саммите лидеров G7 в Японии в мае.
Также перед встречей на саммите партнеры планируют обсудить идею прямого запрета почти в полном объеме экспорта в россию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.