Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф — Finance.ua
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Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф

Казна и Политика
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Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф
Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф
Кабинет Министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций к Исламской Республике Иран.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 апреля.
«Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия россии, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж — мы усилим наши аргументы. Будем также работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Санкции вводятся сроком на 50 лет и содержат:
  • предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;
  • запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • запрет осуществления инвестиций в Иран и в/на пользу резидентов страны;
  • остановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;
  • запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Исламской Республики Иран и т.п.;
  • ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» с резидентами Исламской Республики Иран (полный запрет), ограничение торговых операций с услугами, связанными со поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Исламской Республики Иран по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.
Предложенные санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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