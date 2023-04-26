Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф — Finance.ua

Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Украина подготовила секторальные санкции против Ирана за военную помощь рф

Кабинет Министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций к Исламской Республике Иран.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 апреля.

«Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия россии, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж — мы усилим наши аргументы. Будем также работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Санкции вводятся сроком на 50 лет и содержат:

предотвращение выведения капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;

запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет осуществления инвестиций в Иран и в/на пользу резидентов страны;

остановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Исламской Республики Иран и т.п.;

ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» с резидентами Исламской Республики Иран (полный запрет), ограничение торговых операций с услугами, связанными со поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Исламской Республики Иран по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

Предложенные санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.