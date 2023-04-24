Президент ввел новые санкции: кого коснутся — Finance.ua

Президент ввел новые санкции: кого коснутся Сегодня 17:38 — Казна и Политика

Президент ввел новые санкции: кого коснутся

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля утвердил санкции СНБО против 382 компаний и 40 человек. Среди них граждане и компании из рф, Франции, Швейцарии, Германии, Тайваня.

Так, согласно указу № 235/2023 , президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против физических лиц — граждан Российской Федерации, Швейцарии, Ирана и Республики Мали. Всего в список попали 40 человек.

Читайте также В ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для рф

«Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер», — говорится в решении.

Санкции ввели против ООО «Авиакомпания Дальневосточная КСМ», публичного акционерного общества «росбанк», так называемого «министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой народной республики», Центральной избирательной комиссии российской федерации. Кроме этого, в этот список внесли юридических лиц, зарегистрированных во Франции, Швейцарии, Тайване, Германии, Армении.

Указом № 236/2023 президент ввел в действие решение о применении персональных санкций к 322 российским юридическим лицам, среди которых — акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» и государственное унитарное предприятие «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи».

Санкции, среди прочего, предусматривают:

1) блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

2) ограничение торговых операций (полное прекращение);

Читайте также ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнера»

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

5) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

Читайте также Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против россии

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

9) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

10) лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

11) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.