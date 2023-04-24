В ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для рф — Finance.ua
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В ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для рф

Мир
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В ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для рф
В ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для рф
Министры иностранных дел стран — членов Европейского Союза продолжат обсуждение одиннадцатого пакета санкций для россии, он не будет одобрен на нынешнем заседании Совета ЕС.
Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Сегодня мы не в позиции, чтобы завершить новый пакет санкций для россии, но мы продолжим обсуждение», — отметил он.
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Напомним, по информации Bloomberg, Европейский Союз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через россию, поскольку пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций.
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Следующий пакет санкций ЕС также может коснуться танкеров и судов, которые не включают в себя навигационные системы, позволяющие отслеживать перемещение. В то же время основное внимание будет заключаться в ликвидации лазеек и борьбе с обходом уже введенных ограничений.
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В то же время ожидается, что санкции будут включать около 30 новых списков, а также дальнейшие ограничения в отношении нескольких фирм и организаций.
Отметим, что крайний, десятый, пакет санкций против россии Совет Евросоюза принял 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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