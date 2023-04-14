В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф — Finance.ua
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В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф

Казна и Политика
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В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф
В ЕС анонсировали 11-й пакет санкций против рф
Европейский Союз введет 11 пакет санкций в отношении россии, а также попытается пресечь попытки уклониться от экономических санкций, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявила комиссар ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс в комментарии CNBC.
«Европа ввела 10 пакетов санкций. У нас будет еще один пакет», — заявила Макгиннесс.
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В последние недели страны ЕС вели переговоры о разработке нового пакета санкций против россии, и Макгиннесс подтвердила, что 11-й пакет уже готов.
«Наш посыл состоит в том, что санкции работают, и мы будем делать больше, но нам нужно следить за их полной реализацией. Чего россия лишена, так это как финансов, так и технологий для обновления своей военной машины, и у них возникают проблемы на поле боя. Мы должны убедиться, что они не найдут способов обойти санкции, и я неоднократно заявляю, что чем сильнее санкции, тем более они действенны, тем больше россия будет искать новые пути, то ли обход через другие страны, то ли банковские счета», — сказала Макгиннесс.
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По ее словам, кроме введения дополнительных санкций в отношении москвы, Брюссель также будет стремиться обеспечить эффективное применение санкций, чтобы физическим и юридическим лицам было труднее обойти их.
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«Не стоит недооценивать усилия, которые россия сделает со своими союзниками, чтобы обойти санкции — они влияют на российскую экономику, они влияют на российскую военную машину», — указала еврокомиссар.
Министерство финансов США в прошлом году опубликовало список стран, помогающих России обходить санкции, в который вошли Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
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По словам Макгиннесса, ЕС вместо этого сосредоточился на физических и юридических лицах.
«Мы вносим изменения в наше законодательство, чтобы учитывать лиц, причастных к вмешательству относительно санкций. Конечно, когда дело доходит до людей или организаций, которые нарушают закон, мы увидим это, и тогда мы примем меры», — заявила она.
Некоторые страны, в частности Эстония и Франция, призвали ЕС ввести санкции в отношении молдавских и грузинских олигархов, которые могут помогать россии дестабилизировать Украину.
Макгиннесс добавила, что ЕС работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, а также с другими союзниками, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении москвы и собрать разведданные о попытках страны уклониться от санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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